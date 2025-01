Creare un sito web con l'AI: con Aruba puoi, a partire da 14,90 euro

Se stai cercando una soluzione di hosting affidabile, veloce e sicura per il tuo sito WordPress, ha il servizio perfetto per te. Con Hosting WordPress Gestito potrai sfruttare un ambiente ottimizzato con WordPress già installato e gestito, lasciando che Aruba si occupi di aggiornamenti, sicurezza e backup. In più, potrai creare il tuo sito web da zero con l’Intelligenza Artificiale. Tutto questo a partire da 14,90 euro per il primo anno, grazie alla promozione in corso.

Sito web veloce e affidabile con Aruba

Perché scegliere Hosting WordPress Gestito di Aruba? Innanzitutto, perché offre strumenti avanzati basati sull’Intelligenza Artificiale per semplificare la creazione e gestione del sito. L’AI Site Launcher permette di pubblicare il sito in pochi minuti, mentre l’AI Page Builder consente di creare pagine di ogni tipologia e design. Con l’AI Helper, puoi ricevere suggerimenti e assistenza per migliorare il sito, mentre l’AI Content Generator genera testi e immagini in automatico.

Inoltre, grazie agli aggiornamenti automatici e verificati di core, temi e plugin ufficiali di WordPress, il tuo sito sarà sempre performante e sicuro. I controlli giornalieri rilevano eventuali vulnerabilità nei plugin, aggiornandoli automaticamente per garantire la continuità del servizio. Aruba effettua backup automatici ogni 4 ore.

In quanto a sicurezza, Aruba protegge il tuo sito con un certificato SSL per la protezione dei dati e il miglioramento del ranking su Google. Il rilevamento malware consente una risoluzione immediata delle vulnerabilità. Firewall e protezione Anti-DDoS garantiscono la massima sicurezza.

Tre i piani hosting disponibili con Aruba, tutti in promozione. Il primo è Hosting WordPress Gestito Smart, la soluzione perfetta per chi desidera una piattaforma ottimizzata con backup e aggiornamenti automatici e il supporto dell’AI integrata. Il prezzo parte da 14,90 euro + IVA. Poi c’è Hosting WordPress Gestito Premium, ideale per siti con elevati volumi di traffico, include tutte le funzionalità del piano Smart con prestazioni potenziate. Il prezzo parte da 39,90 euro + IVA.

Se cerchi il massimo delle performance con un servizio gestito e una gestione professionale per siti web esigenti, c’è Hosting WordPress Gestito Top a partire da 79,90 euro + IVA. Tutti i prezzi sono riferiti al primo anno di servizio. Al termine dei 12 mesi, la promozione si esaurisce e il prezzo tornerà a quello di listino. Il servizio include un dominio gratuito anche al rinnovo, un’email IMAP con antivirus e antispam, un certificato SSL DV preinstallato per un sito sicuro in HTTPS e spazio web illimitato con backup per proteggere i tuoi dati senza limiti.

Hai già un sito web? Grazie al plugin Aruba WordPress Migration Tool, puoi migrare il tuo sito WordPress da un altro provider in modo facile e veloce senza perdere dati. Approfitta della promo: per il primo anno, potrai sottoscrivere il servizio Hosting WordPress Gestito di Aruba e creare il tuo sito web grazie all’efficienza dell’Intelligenza Artificiale a partire da soli 14,90 euro.