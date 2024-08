Creare un sito web: con l'IA diventa tutto più semplice e conveniente

Creare un sito web diventa più facile: grazie al Website Builder di Hostinger, infatti, è possibile accedere a un servizio semplice da usare e davvero efficace per creare il sito web più adatto alle proprie necessità. Il tool proposto da Hostinger integra gli strumenti IA per poter velocizzare e semplificare la creazione del sito web, senza compromessi sulla qualità del risultato finale.

Per accedere al nuovo Webiste Buidler di Hostinger è sufficiente premere sul box qui di sotto e poi attivare il servizio, attualmente in offerta con uno sconto fino al 75%, con prezzi da 2,99 euro al mese (per ordini di 48 mesi) e con 3 mesi gratis aggiuntivi.

Creare un sito web con l’IA di Hostinger è più facile

Per i suoi utenti, Hostinger propone due diversi piani:

Website Builder Premium da 2,99 euro al mese (-75%)

da (-75%) Webiste Builder Business da 3,99 euro al mese (-73%)

Entrambe le versioni proposte includono il dominio gratis oltre a 3 mesi gratis di servizio. I prezzi indicati si riferiscono a ordini di 48 mesi (a cui aggiungere i 3 mesi gratis). Per tutti i piani, inoltre, sono inclusi anche 30 giorni di garanzia di rimborso.

La versione Premium include lo strumento AI Website Builder mentre la versione Business aggiunge avari strumenti AI extra, come il generatore di immagini, il writer e molto altro ancora. In questo caso, sono incluse anche le funzionalità e-commerce.

Per accedere subito alle promozioni di Hostinger legate al suo Webiste Builder è possibile premere sul box qui di sotto. Il servizio proposto dall’azienda è molto apprezzato dagli utenti, come confermano le recensioni di Trustpilot. Sulla piattaforma, infatti, Hostinger può contare su un punteggio di 4,6 su 5 che “certifica” la qualità di quanto proposto. Per tutti i dettagli sul Website Builder, invece, è sufficiente visitare il sito ufficiale di Hostinger.