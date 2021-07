Creare un sito web in meno di 15 minuti

Siamo nell’era del digitale e molte aziende grandi e piccole in Italia sentono sempre più il bisogno di creare un sito web o uno spazio sui social network per pubblicizzare la propria attività online e vendere i propri prodotti e servizi.

Del resto le distanze sociali e le chiusure forzate hanno messo in luce le difficoltà del marketing tradizionale e rivelato le grandi potenzialità degli strumenti digitali.

Nei prossimi paragrafi parleremo dell’importanza di avere una presenza online, la differenza tra canali digitali e come creare un sito web in modo semplice e veloce, evitando di spendere un occhio della testa.

I vantaggi di portare la tua azienda online con un sito web

Secondo un'indagine Istat del 2020, le imprese con un sito web che rendono disponibili informazioni sui prodotti e servizi offerti sono notevolmente aumentate (34% del 2019 al 55% del 2020).

Pensiamo al periodo storico che stiamo vivendo, oltre alle chiusure dovute alla pandemia, c’è una grande concorrenza sul mercato e quindi una grande offerta per i clienti, con conseguente difficoltà per le aziende a differenziarsi.

È rischioso oggi non avere una forte presenza online o esserci in modo obsoleto o parziale. I vantaggi principali di portare la tua attività online sono:

Disponibilità 24 ore su 24

Internet è sempre disponibile e può mostrare la tua attività tutto il giorno. Ciò consente ai tuoi potenziali clienti di trovare i tuoi prodotti e servizi in qualsiasi momento della giornata e da qualsiasi luogo. Se gestisci un'attività di vendita al dettaglio, il tuo negozio online sarà accessibile 24 ore su 24 e i clienti potranno comodamente effettuare i loro acquisti ogni volta che ne avranno bisogno. Questo è un vantaggio fondamentale rispetto allo shopping offline in cui sei legato a orari e spazi fisici.

Costruzione del brand

Una forte presenza online ti consente di costruire il tuo marchio, differenziarti e acquisire la credibilità di cui hai bisogno per attirare più clienti. Oltre a rendere la tua attività facilmente accessibile, la presenza online offre ai tuoi clienti un modo semplice per scoprire di più su ciò che hai loro da offrire.

Immagine positiva della tua azienda

Interagire con i tuoi clienti, aggiornare regolarmente i tuoi post, e ottenere recensioni creerà un'immagine positiva per la tua attività e aumenterà la fiducia dei clienti e la probabilità di acquisirne nuovi.

Pubblico più ampio

Il web ti dà accesso a un pubblico molto più ampio rispetto all’attività offline. Questo aumenta le tue opportunità e ti dà la possibilità di operare a livello internazionale.

Marketing efficace

La presenza online rende più facile commercializzare la tua attività e vendere i tuoi prodotti. Un sito web ben progettato e informativo con contenuti ben scritti consente ai clienti di effettuare scelte di acquisto informate.

Sito web vs Social Network

Quante volte ci capita di sentire e leggere nei post che creare una pagina su Facebook e Instagram, o una scheda su Google my Business per la propria attività sia meglio di creare un sito web.

Niente di più sbagliato! Ci sono business che possono iniziare solo con i social network, ma quest’ultimi non sostituiscono un sito web, perché sono canali diversi, e dovrebbero essere integrati per lavorare ad una strategia di marketing coerente ed efficace.

Per farci un’idea della differenza sostanziale, ragioniamo su tre elementi:

Flessibilità

Un sito web consente una personalizzazione totale per ricreare uno spazio virtuale che comunichi al meglio la tua azienda, i tuoi prodotti e servizi.

Sui social network non è così, non possiamo cambiare il logo del social in questione, il dominio o la disposizione della pagina con sezione prodotti e servizi, chi siamo, ecc. Insomma abbiamo uno spazio di manovra molto limitato all’interno della casa di altri e quindi anche il nostro brand è in qualche modo filtrato.

Algoritmi e visibilità

All’interno del social network la tua pagina è ospite, i proprietari dettano le regole di casa e cambiano gli algoritmi a scapito dei contenuti organici. Chi ha lavorato con attività su Facebook, si sarà sicuramente accorto quanto ogni anno sia più difficile raggiungere pubblico senza pagare.

Con il sito web invece è diverso. Il sito web è la nostra casa ed è vero che dobbiamo rispondere alle regole di Google con la SEO per posizionarci tra i primi, ma c’è una maggiore libertà di espressione e sperimentazione per sfidare i rank e catturare i contatti.

Complessità e velocità

Un’obiezione frequente quando si preferisce il social network al sito web è la semplicità, i costi bassi e la velocità di aprire una pagina social. Anche qui non è proprio vero.

Creare un sito web base oggi è davvero semplice e veloce, grazie a strumenti che prendono il nome di Website Builder, che consentono di creare e gestire siti web senza la necessità di particolari competenze tecniche.

Perché quindi limitarsi solo alla presenza sui social quando abbiamo la possibilità di avere uno spazio professionale, personale e semplice per presentare al meglio la nostra azienda?

Website Builder, che cos’è?

Il Website Builder è un software che consente di creare siti web in modo semplice e veloce. Non è necessario conoscere i linguaggi di programmazione, ma attraverso il drag & drop, è possibile inserire blocchi grafici all’interno delle pagine.

I Website builder sono perfetti per progetti web più modesti, che non necessitano di grandi complessità come siti vetrina, e-commerce con cataloghi più semplici, landing page, ecc.

Creare un sito web in meno di 15 minuti con GetResponse

Per comprendere meglio come funziona un Website Builder, abbiamo provato ad utilizzare GetResponse, una piattaforma completa per la gestione del marketing e della comunicazione della tua azienda.

GetResponse ha introdotto recentemente il Website Builder con il quale puoi scegliere di creare un sito web o una landing page partendo da un template già pronto oppure crearne uno nuovo e personalizzato grazie a un editor intelligente.

Abbiamo sperimentato la modalità con l’intelligenza artificiale per creare una homepage.

Dopo aver risposto a due semplici domande, il tool ci consiglia gli elementi aggiungere. Se vogliamo possiamo deselezionarli e aggiungerne altri.

A questo punto l’editor ci suggerisce una combinazione di colori e caratteri, con un’etichetta molto esplicativa di quello che comunicano. Se non ci convincono possiamo caricare il nostro logo per creare una combinazione di colori personale oppure partire dal sito web esistente se il nostro scopo è rinnovarlo o creare una landing page coerente alla nostra comunicazione.

Infine dopo aver aggiunto i dettagli della nostra azienda, l’editor ci propone tre layout per il nostro sito. Ne scegliamo uno e la homepage è pronta per essere personalizzata.

Terminata la customizzazione siamo guidati nella scelta dell’Hosting di GetResponse oppure possiamo utilizzare un nostro dominio esterno e infine pubblicare il sito online.

In davvero poco tempo e senza nessuna difficoltà abbiamo creato una pagina web ottimizzata per i dispositivi mobile, che può essere modificata quando vogliamo senza interventi tecnici. Non abbiamo utilizzato codice, anche se la piattaforma offre la possibilità di inserirlo se vogliamo.

Piattaforma All-in-one

Il vantaggio di utilizzare il Website Builder di GetResponse è la possibilità di aggiungere più funzionalità al sito web, monitorare le performance dei tuoi canali e gestire i contatti in un unico spazio condiviso.

Per esempio puoi:

aggiungere una Live Chat che ti consente di comunicare direttamente con gli utenti che ti visitano

inviare delle email e newsletter automatiche direttamente dalla piattaforma

organizzare webinar

integrare le pagine social

rendere il sito web visibile sfruttando le ottimizzazioni SEO per attrarre traffico organico e molto altro ancora

Il costo dello strumento è davvero basso, bastano 13 euro al mese per creare un sito web e avere tutti i servizi di GetResponse integrati. Prova gratuitamente tutte le funzionalità della piattaforma per 30 giorni. Non è necessario l’inserimento di carte di credito.

Conclusioni

Avere una forte presenza online è una necessità e un’opportunità per le aziende italiane, che possono espandere il loro mercato e portare il Made in Italy oltre i confini.

Spesso molte aziende sono bloccate da false credenze sulla difficoltà e dispendiosità di creare siti web e per questo rinunciano investendo unicamente nei social.

Grazie a strumenti semplici ed economici, possiamo invece iniziare a costruire una presenza online in poco tempo con un progetto web base e piattaforme che permettono di gestire una comunicazione coerente e integrata con i propri contatti.