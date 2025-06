Creare un sito web senza conoscenze: è gratis per un anno con IONOS

Tante persone sono dell’idea che per avere un sito tutto loro debbano per forza di cose passare attraverso una web agency o studiare un corso di informatica/programmazione. È un pensiero piuttosto comune, che spinge il più delle volte a rinunciare al proprio progetto online, nonostante abbia del potenziale.

Ma le cose stanno realmente così? No. Oggi creare un sito web senza alcun tipo di conoscenza non solo è possibile, è pure gratis. Merito della promozione lanciata da IONOS, azienda di web hosting tedesca che mette a disposizione dei suoi utenti un website builder basato sull’intelligenza artificiale, tramite cui chiunque può dare vita alla propria idea nel giro di pochi minuti e partendo da zero.

Entrando più nello specifico, il piano Plus del pacchetto MyWebsite Now Starter di IONOS è gratis per un anno invece di 18 euro al mese, per un risparmio complessivo di 216 euro. Nel piano sono inclusi anche un dominio per un anno e una casella di posta elettronica con uno spazio di archiviazione pari a 12GB.

Bastano tre passaggi per essere online

Lo strumento MyWebsite Now Starter permette di creare un sito web aziendale, personale o un porfolio online in tre passaggi: scelta di un template, aggiunta dei contenuti e personalizzazione del layout, prima di passare alla pubblicazione del sito.

Gli utenti possono scegliere fra un’ampia selezione di template, in modo da trovare quello più adatto al proprio progetto. I temi inclusi fanno riferimento alle categorie Matrimonio, Ristorante, Viaggi, Immobiliare, Fotografia e Business.

Si procede quindi con l’aggiunta dei contenuti, tramite l’utilizzo delle sezioni responsive per popolare il nuovo sito di testi e immagini. Le sezioni disponibili sono state progettate da esperti di web design, mentre un utile sistema drag and drop consente di organizzare la navigazione.

L’ultimo passaggio riguarda la personalizzazione del layout. La modifica di forme, colori e tipografia avviene in un solo clic ed è alla portata di tutti, anche di chi non ha alcuna conoscenza nel settore del web design.