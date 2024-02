Creative Pebble Pro: coupon sconto per gli altoparlanti

Lo sconto del 30% sul prezzo di listino disponibile in questo momento ti consente di mettere sulla scrivania Creative Pebble Pro al miglior prezzo di sempre. Si tratta degli altoparlanti stereo dotati di porte USB-C e compatibili con lo standard Bluetooth 5.3, adatti per il collegamento al computer e non solo, anche per ascoltare la musica e i podcast in streaming, in modalità wireless. Sul retro è presente anche un jack da 3,5 mm per gli auricolari e il microfono.

Attiva il coupon sconto su Creative Pebble Pro

Non manca nemmeno un sistema di illuminazione RGB personalizzabile con tre effetti di luce tra i quali scegliere liberamente. Il comparto audio è eccellente, in grado di riprodurre dialoghi chiari e bassi profondi, perfetto per gli amanti del cinema, grazie al driver full-range riprogettato da 2,25 pollici. I cavi in dotazione sono lunghi 1,8 metri, così da permettere di posizionare i due speaker nel punto migliore. Il collegamento è immediato e plug-and-play, non è necessario installare alcun driver. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella descrizione completa.

Puoi acquistare Creative Pebble Pro al prezzo finale di soli 55,99 euro invece di 79,99 euro come fa listino, grazie allo sconto del 30% proposto oggi. Come fare? Ti basta attivare il coupon dedicato. Il voto medio ottenuto dalle centinaia di recensioni già pubblicate è molto altro: oltre 4/5 stelle.

La disponibilità è immediata e Amazon garantisce la spedizione gratuita a domicilio con la consegna in un solo giorno. Il prodotto è venduto direttamente dallo store ufficiale del marchio sull’e-commerce e, effettuando subito l’ordine, arriverà a casa già entro domani senza alcuna spesa aggiuntiva per il trasporto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.