Creative Sxfi Gamer: il vero surround alle tue orecchie a soli 60 euro

Per dare il massimo in ogni sessione di gioco un buon paio di cuffie è indispensabile. Invece di spendere cifre astronomiche, però, puoi acquistare le Creative Sxfi Gamer che integrano una tecnologia esclusiva capace di offrirti un audio direzionale incredibilmente preciso, disponibili su Amazon a soli 60 euro segnando il loro minimo storico.

Cuffie gaming Creative Sxfi Gamer: caratteristiche tecniche

Il design è uno degli aspetti più interessanti delle cuffie, che si ispirano ai modelli Hi-Fi professionali, ma con i padiglioni che godono dell’illuminazione RGB. L’archetto è rinforzato in acciaio e imbottito con memory foam rivestito in ecopelle traspirante. Medesima imbottitura e rivestimento per i padiglioni che garantiscono un confort impareggiabile e un ottimo isolamento passivo. Si tratta, infatti, di cuffie closed back che consentono di concentrarsi completamente sull’azione di gioco senza alcun disturbo esterno. Naturalmente non manca il microfono integrato, in questo caso il nuovo Commandermic con cancellazione del rumore. Per il collegamento si avvalgono di un cavo USB Type-C, anche se non manca l’adattatore per lo standard USB Type-A. Ovviamente, è presente il software con cui gestire l’equalizzazione e i diversi profili così da adattare il suono ai diversi generi di gioco.

A fare la differenza, infatti, è la qualità del suono che si avvale della tecnologia Sxfi. Questa adatta il suono alla dinamica delle orecchie e della testa per ricreare l’audio di un vero impianto surround. La spazialità estremamente precisa e realistica ti fornisce un vantaggio netto sugli avversari, soprattutto in quei titoli in cui l’audio gioca un ruolo fondamentale come gli fps. Le cuffie montano due driver al neodimio da 50mm capaci di coprire un ampio spettro di frequenze fornendo un livello di dettaglio semplicemente incredibile. La compatibilità delle cuffie si estende non solo al PC, ma anche a Play Station e Nintendo Switch. Attualmente, con ben 23 premi ottenuti del CES, si tratta probabilmente del miglior headset che tu possa acquistare sotto i 60 euro.

Grazie ad un brusco calo di prezzo che si somma allo sconto del 14%, infatti, le Creative Sxfi Gamer sono disponibili su Amazon a soli 59,99 euro, per un risparmio di circa 70 euro sul prezzo di listino.

