Credem è la banca più solida in Europa secondo la BCE: ecco perché sceglierla

La Banca centrale europea (Bce) ha aggiornato la classifica delle banche europee più solide. Tale classifica prende in considerazione la solidità patrimoniale delle banche, con riferimento all’indice Pillar 2 Requirement (P2R). Un valore basso di P2R indica un buon stato di salute per la banca.

La classifica della Bce premia, per il quinto anno consecutivo, Credem. L’istituto ha ottenuto un valore dell’1%, risultando così la banca più solida in Europa e confermandosi, sempre di più, come un punto di riferimento del settore bancario italiano. Si tratta di un motivo validissimo per sceglierla e aprire un nuovo conto.

Solidità e convenienza: ecco perché scegliere Credem

Il risultato ottenuto nel monitoraggio della Bce premia il lavoro svolto da Credem che si conferma, sempre di più, un punto di riferimento del settore bancario. Per i risparmiatori alla ricerca di un nuovo conto corrente, quindi, scegliere l’istituto è, senza dubbio, una mossa vincente.

Credem propone per i nuovi clienti il conto Credem Link con canone zero, senza requisiti da rispettare. Il conto in questione è abbinato a una carta di debito a canone zero (scegliendo Credemcard su circuito nazionale) oppure a canone zero per un anno e poi 1,5 euro al mese (scegliendo Credemcard Internazionale Mastercard con possibilità anche di utilizzo dei wallet digitali). I prelievi dagli ATM Credem sono gratis.

Per i nuovi clienti, inoltre, aprendo Credem Link c’è la possibilità di attivare anche il Conto Deposito Più, con interessi al 3% per 6 mesi. In più, è sempre possibile richiedere la Carta di Credito Ego Classic, con canone di 39 euro all’anno (azzerabile raggiungendo quota 6.000 euro di spese annuali). I clienti Credem, inoltre, possono sfruttare la promo “porta un amico” e ottenere fino a 250 euro di Buoni Amazon invitando amici ad aprire il conto corrente con la banca.

Per sfruttare la promo e aprire Credem Link basta seguire il link qui di sotto. L’apertura può essere completata anche con SPID.