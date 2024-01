Credem Link: apri il conto corrente online a canone zero

Cerchi un conto corrente online a canone zero per facilitare la gestione del tuo denaro? Con Credem Link diventa tutto più semplice: acquisti, invii di denaro, effettui bonifici e tanto altro tramite app dedicata, sia per Android che iOS.

Non a caso, con il conto corrente online puoi scegliere una carta di debito internazionale MasterCard con canone 0 per il primo anno (1,50€ al mese a partire dal secondo) oppure una carta di debito gratuita compatibile con il circuito nazionale Bancomat. Per aprire Credem Link ti viene richiesto solamente un documento d’identità valido, una connessione internet stabile e una webcam. Che aspetti?

Credem Link: il conto online con Internet Banking

Come accennato in apertura, Credem Link mette a tua disposizione un servizio progettato nei minimi dettagli per tutti coloro che vogliono finalmente gestire il proprio denaro senza preoccupazioni. Parliamo infatti di servizio a canone zero che ti permette di risparmiare sui costi di mantenimento. Inoltre, hai a disposizione un team di consulenti Credem, sia in filiale che da remoto, in grado di aiutarti in caso di necessità o problemi relativi alla gestione del conto. Con la carta di debito MasterCard sei inoltre libero di effettuare pagamenti con smartphone e altri dispositivi in Italia e all’estero, oltre a supportare i portafogli digitali di Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Fitbit Pay, Garming Pay e Swatch Pay, con cui puoi pagare istantaneamente con smartphone o smartwatch. Non perdere altro tempo! Ricorda che anche i prelievi sono sempre gratuiti presso gli ATM Credem.

Apri subito il conto Credem Link a canone zero con:

Internet Banking a canone zero

Carta di debito a canone zero il primo anno (dopo 1,5 euro al mese)

