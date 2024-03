Credem Link: aprilo entro il 5 aprile e ottieni 100€ in buoni Amazon

Alla ricerca di un conto a canone zero? Non ti resta che optare per Credem Link! Senza quota periodica, senza commissioni e con un’offerta esclusiva riservata ai titolari che lo apriranno entro il 5 aprile. Diventando prima di tale data, sarà infatti possibile ottenere fino a 100€ di buoni da spendere su Amazon per qualsiasi acquisto!

Credem Link: come ottenere i buoni Amazon da 100€

Approfittare dell’offerta Credem Link è facile: devi solo aprire il conto corrente entro il 5 aprile direttamente online. Ti basta andare nella pagina ufficiale, fare clic su “Apri conto online” in alto a destra, seguendo i passaggi indicati. In fase di richiesta, inserisci il codice promo CREDEM100 e, una volta aperto il conto, effettua degli acquisti con la tua carta di debito per ottenere subito i buoni da 100€.

Il canone del conto corrente è completamente gratuito e include anche dei consulenti che saranno a tua completa disposizione. Potrai accedervi sia da PC, tramite homebanking, che da app, disponibile per smartphone Android e iOS. L’operatività bancaria di base non ha costi aggiuntivi ed è senza commissioni: bonifici, pagamenti F24 semplificato, pagamenti bollettini tramite QRcode sono totalmente gratis.

Credem Link può essere abbinato a due tipologie di carte di pagamento:

Carta di debito internazionale MasterCard : ti permette di fare acquisti online e di effettuare pagamenti con il tuo smartphone sia in Italia che all’estero (tramite Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, ecc.). È gratuita per il primo anno, mentre successivamente, la quota sarà di 1,50€ al mese.

: ti permette di fare acquisti online e di effettuare pagamenti con il tuo smartphone sia in Italia che all’estero (tramite Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, ecc.). È gratuita per il primo anno, mentre successivamente, la quota sarà di 1,50€ al mese. Carta Credemcard: compatibile con il circuito di pagamento nazionale Bancomat, per i prelievi presso gli ATM di tutta Italia e i pagamenti presso i negozi e i caselli autostradali, grazie a Fastpay. Il canone è gratuito.

Per aprire Credem Link tieni pronti un documento di identità e assicurati di avere una connessione stabile, oltre che una stanza ben illuminata per il riconoscimento con webcam. Puoi anche usare lo SPID per rendere tutto ancora più veloce. Successivamente, scegli il tuo consulente, configura la tua offerta e firma i contratti per finalizzare.

Puoi anche richiedere Conto Deposito Più, riservato ai nuovi clienti con un tasso del 4% lordo annuo a scadenza per 12 mesi su nuove liquidità depositate sul conto corrente (con un minimo di 5.000€). Inoltre, puoi attivarlo direttamente dal tuo Internet Banking o dall’app Credem, senza alcun costo di apertura.