Credem Link: aprilo ora e 100€ in buoni Amazon sono tuoi!

Approfitta ora della promozione Credem Link e ottieni un conto corrente completamente gratuito che, se aperto entro il 30 aprile, ti permette di ottenere anche fino a 100€ di buoni Amazon da spendere come vuoi! Ecco come ottenerli.

Credem Link ti regala 100€ in buoni Amazon e canone gratuito

Per approfittare della promo Credem Link non devi far altro che avviare la procedura online dalla pagina dedicata, facendo clic su “Apri conto online”. Fornisci i dati anagrafici richiesti e, durante la fase di apertura, fornisci il codice promo CREDEM100, diventando titolare entro la data indicata. Successivamente effettua acquisti con la carta dall’1 maggio all’1 agosto per un minimo di 200€, per ottenere 25€ al mese arrivando a un totale di 100€.

Il conto ha un canone completamente gratuito e corrente offre una serie di servizi che ti aiutano a gestire le tue finanze in modo più efficace. Ad esempio, puoi effettuare bonifici, pagamenti senza alcuna commissione aggiuntiva.

Credem Link è abbinato a una carta di debito internazionale MasterCard gratuita per il primo anno e successivamente con canone di 1,50€ al mese , che ti permette di prelevare e pagare in tutto il mondo, anche tramite i portafogli digitali di Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay. In alternativa puoi anche scegliere una carta con circuito di pagamento nazionale Bancomat totalmente gratuita, che ti consente di spendere e prelevare in Italia presso gli ATM aderenti al circuito.

Hai dei risparmi? Puoi farli fruttare con Conto Deposito Più! Lo puoi attivare in pochi clic direttamente dall’homebanking o dall’app senza alcun costo di apertura, per ottenere un vantaggioso tasso di interesse del 4% annuo lordo a scadenza per 12 mesi, su un minimo di 5000€.

Non manca un servizio di consulenza da remoto o in filiale, per aiutarti con qualsiasi domanda o problema tu possa avere.

Diventa ora titolare in pochi minuti e approfitta di tutti i vantaggi Credem.