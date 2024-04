Nexi XPay: accetta pagamenti da tutto il mondo con canone zero

Quale momento migliore se non oggi per usufruire dei vantaggi messi a disposizione degli utenti da Nexi? Le soluzioni messe a tua disposizione sono davvero tante e tra queste non possiamo non parlare di Nexi XPay. Di cosa si tratta? Scopriamo insieme in questo articolo che abbiamo deciso di scrivere per aiutarti a scegliere lo strumento migliore per la tua attività.

Nexi XPay ti consente di massimizzare gli incassi grazie al pagamento veloce dei tuoi clienti. Nel dettaglio, hai la possibilità di ottenere fino al 29% in più di vendite. Inoltre, tra i vantaggi che contraddistinguono questo strumento, l’opportunità di poter ricevere l’accredito delle transazioni in un giorno lavorativo e direttamente sul tuo conto corrente. Scegliendo Nexi XPay hai anche un servizio di assistenza in italiano per ricevere tutto il supporto che ti serve.

Scegli anche tu Nexi XPay: puoi accettare pagamenti con più di 30 metodi diversi e da tutti i dispositivi (pc, smartphone, tablet e smartTV) e tramite link via email, SMS e chat.

Con Nexi ottimizzi la tua attività

Fai in modo che la tua attività possa massimizzare gli incassi grazie al pagamento veloce dei tuoi clienti. Se oggi il tuo obiettivo è questo, sei nel posto giusto perché parliamo di una delle migliori soluzioni offerte dal Nexi.

Puoi scegliere tra XPay Easy che si contraddistingue per essere la soluzione ideale per affacciarti al mondo delle vendite online e ha un canone mensile di 5,90 euro + commissioni da 1,30% +0,35 euro a transazione. In alternativa, puoi scegliere XPay Pro come soluzione avanzata per accettare pagamenti di ogni tipo in totale flessibilità con un canone mensile di zero euro anziché 14,90 +commissioni da 1,10% +0,24 euro a transazione.

Che aspetti? Scegli la soluzione più adatta a te e ricorda che Nexi ti offre un sistema evoluto per la prevenzione in tempo reale delle frodi.