Credem Link: buoni Amazon da 100€ se lo apri entro il 5 aprile

Con Credem Link l’occasione è sicuramente perfetta per avere a disposizione un conto corrente a zero spese, che ti regala anche buoni Amazon da 100€ che puoi spendere come vuoi, se diventi titolare entro il 5 aprile!

Credem Link: canone gratuito e buoni Amazon da 100€ in omaggio

Beneficiare della promozione è facile. Diventa titolare di Credem Link entro il 5 aprile, quindi inserisci il codice promozionale CREDEM100 dopo aver avviato la procedura dalla pagina ufficiale, facendo clic su “Apri conto online” nella parte superiore destra. Per completare la richiesta basta inserire i propri dati personali ed eseguire la verifica. Puoi anche rendere tutto ulteriormente più veloce con lo SPID.

Link è un conto corrente online a canone zero che ti permette di accedere a una serie di servizi bancari essenziali senza alcun costo di gestione. Ecco cosa include:

Conto corrente gestibile interamente online : Credem Link è un conto corrente online con un team di consulenti Credem a tua disposizione, sia in filiale che da remoto.

: Credem Link è un conto corrente online con un team di consulenti Credem a tua disposizione, sia in filiale che da remoto. Carta di debito : Ricevi una Credemcard Internazionale Mastercard con canone zero per il primo anno, che successivamente passa a 1,50€. Utilizzala per prelievi, acquisti online e pagamenti sia in Italia che all’estero. Se preferisci, puoi scegliere la Credemcard su circuito nazionale Pagobancoma per pagare e prelevare presso tutti i negozi e gli ATM in Italia, con canone completamente gratuito.

: Ricevi una Credemcard Internazionale Mastercard con canone zero per il primo anno, che successivamente passa a 1,50€. Utilizzala per prelievi, acquisti online e pagamenti sia in Italia che all’estero. Se preferisci, puoi scegliere la Credemcard su circuito nazionale Pagobancoma per pagare e prelevare presso tutti i negozi e gli ATM in Italia, con canone completamente gratuito. Homebanking : gestisci le tue finanze comodamente tramite l’App Credem Mobile o il PC. Monitora i tuoi movimenti, effettua bonifici e controlla il saldo in tempo reale.

: gestisci le tue finanze comodamente tramite l’App Credem Mobile o il PC. Monitora i tuoi movimenti, effettua bonifici e controlla il saldo in tempo reale. Conto Deposito Più: un conto deposito che ti consente di risparmiare con un tasso del 4% annuo lordo. Puoi richiederlo dopo l’apertura del conto corrente.

Credem Link è la soluzione ideale per chi cerca un conto corrente Italiano, moderno, facile da gestire e particolarmente vantaggioso! Aprilo ora e beneficia di tutti i suoi vantaggi.