Credem Link, conto a canone 0 e fino a 100€ di buoni Amazon

Oggi parliamo di Credem per tutti quegli utenti che non conoscono questo conto corrente ma che sono alla ricerca di una soluzione sicura ed economica. Il conto corrente online Credem Link non è un classico conto ma ti offre una serie di esclusivi vantaggi. Tra questi, carta di debito, Internet Banking, App Credem Mobile e un un team di consulenti a tua disposizione, in filiale o da remoto.

Non perdere altro tempo! Se apri il conto Credem Link con il codice CREDEM100 entro il 5 aprile, puoi ottenere fino a 100 euro in buoni regalo Amazon se fai acquisti con la carta di debito.

Ma cosa contraddistingue realmente Credem dagli altri conti correnti? Ve lo spieghiamo subito! Scegliendo di aprire il conto online Credem Link si avrà un conto corrente online a canone zero con un team di consulenti Credem a tua disposizione, in filiale o da remoto ma non solo. Per te anche una carta di debito Credemcard Mastercard con canone zero il primo anno e, successivamente, 1,5 euro al mese, per effettuare prelievi, acquisti online e pagamenti in Italia e all’estero, anche con il tuo smartphone.

Non manca, però, la possibilità di scegliere la carta di debito Credemcard su circuito nazionale Pagobancomat a canone zero, per pagamenti o prelievi in Italia. Non perdere altro tempo se vuoi avere un servizio di Internet Banking canone zero accessibile sia tramite PC che tramite l’App Credem Mobile, per gestire e monitorare le tue finanze.

Credem Link: il conto corrente ricco di vantaggi

I vantaggi offerti da Credem Link sono davvero tanti e, infatti, non sono solamente quelli che abbiamo già citato. Hai l’opportunità di aprire il conto corrente Credem Link entro il 05.4.2024 e, inserendo il codice promozionale CREDEM100 nell’apposito campo in fase di apertura del conto, puoi ricevere fino a 100 euro di buoni regalo Amazon se fai acquisti con la tua carta. Che aspetti?