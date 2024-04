Credem Link: il conto online a canone zero che puoi aprire con SPID

Aprire il conto corrente online Credem Banca ha una serie di vantaggi esclusivi che contraddistinguono questa soluzione da qualunque altra. Con Credem Link hai a disposizione un conto corrente online a canone zero e un team di consulenti disponibile a rispondere ad ogni tuo dubbio e a risolvere qualsiasi problematica, in filiale o da remoto. Inoltre, puoi utilizzare la tua carta di debito Credemcard Mastercard con canone zero per il primo anno e 1,50 euro dopo il primo anno. Puoi effettuare prelievi, acquisti online e pagamenti in Italia e all’estero, anche con il tuo smartphone.

In alternativa, hai la possibilità di scegliere la carta di debito Credemcard su circuito nazionale Pagobancomat a canone zero, per pagamenti o prelievi in Italia. Non dimenticare che con Credem hai usufruisci di servizio di Internet Banking a canone zero accessibile sia tramite PC che tramite app per poter gestire e monitorare le tue finanze.

Credem Link: apri il conto corrente in pochi minuti

Vuoi usufruire dei vantaggi offerti da Credem? Questa può essere l’occasione migliore per poter gestire al meglio il tuo denaro. Se apri il conto corrente Credem Link entro il 30 aprile e inserisci il codice promozionale CREDEM100 nel campo dedicato che troverai in fase di apertura del conto c’è una sorpresa per te. Quello che devi fare è scegliere la carta che preferisci tra Credemcard e Carta di debito Internazionale Mastercard: se dall’1 maggio al 31 agosto spendi con la carta almeno 200 euro al mese puoi ricevere un Buono Regalo Amazon.it da 25 euro (fino a 100 euro). Non perdere altro tempo!

Per richiedere il conto corrente Credem Link, con carta di debito e Internet Banking, ti servono solamente:

Un documento d’identità o l’identità digitale Spid;

Una connessione internet stabile;

Una stanza ben illuminata per il riconoscimento tramite video selfie.