Credem Link: ottieni fino a 100€ in Buoni Amazon.it

Credem presenta “Credem Link“, un conto corrente online che coniuga l’accessibilità del digitale con l’assistenza personalizzata.

Utilizzando il codice “CREDEM100” entro il 5 aprile 2024, i nuovi clienti hanno la possibilità di ottenere fino a 100€ in Buoni Regalo Amazon.it.

Apertura facile e fino a 100€ in Buoni Amazon.it

Il conto Credem Link si può aprire online in pochi minuti, sia da PC che da smartphone, grazie alla procedura semplificata che richiede solo un documento d’identità o l’identità digitale SPID. I nuovi clienti che aprono il conto entro il 5 aprile 2024 possono ottenere fino a 100€ in Buoni Regalo Amazon.it, semplicemente utilizzando la loro carta di debito per acquisti.

Caratteristiche di Credem Link

L’offerta di Credm Link include:

Canone zero per il conto corrente online.

Una carta di debito Credemcard Internazionale Mastercard a canone zero per il primo anno o una carta Pagobancomat con canone zero per sempre.

Accesso a Internet Banking e all’app Credem Mobile senza costi aggiuntivi.

Supporto di un team di consulenti Credem, disponibili sia in filiale che da remoto.

Carte di pagamento:

Credem Link offre due opzioni per la carta di debito, entrambe realizzate in PVC riciclato:

Carta Credemcard Internazionale su circuito Mastercard, con canone gratuito il primo anno e successivamente 1,5€ al mese.

Carta Credemcard su circuito nazionale Pagobancomat, completamente gratuita.

Servizi digitali integrati e consulenza personalizzata

Il conto Credem Link mette a disposizione una serie di servizi digitali avanzati, inclusi Internet Banking e l’app Credem Mobile, che consentono di gestire il conto corrente e eseguire operazioni bancarie comodamente da PC o smartphone. Inoltre, offre ai clienti la possibilità di scegliere tra una consulenza in filiale o a distanza con un Personal Wellbanker.

Conto Deposito Più

Per i clienti di Credem Link, è anche possibile attivare Conto Deposito Più in pochi click, direttamente dal proprio Internet Banking o dall’App Credem Mobile. Questo conto deposito, che non prevede alcun costo di apertura, offre un tasso del 4% lordo annuo a scadenza per 12 mesi.

Per conoscere l’offerta completa di Credem Lnk clicca qui.