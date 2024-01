Credem Link: un conto corrente gratuito perfetto per risparmiare

In un mondo sempre più digitale, la necessità di servizi bancari online sicuri e affidabili è diventata una priorità. Il conto Credem Link è la soluzione di banca Credem (Credito Emiliano), ovvero un conto corrente online che offre una vasta gamma di servizi per soddisfare le tue esigenze bancarie quotidiane.

Credem Link: canone gratis e conto deposito con rendimento del 4%

Credem Link è un conto corrente online a canone zero. Aprendolo, avrai a disposizione un team di consulenti pronti ad assisterti, sia in filiale che da remoto per qualsiasi evenienza. Non c’è quindi alcun problema se nella tua zona non è presente una filiale.

Uno dei punti di forza di questo è la sua carta di debito internazionale. Si tratta di una carta di debito MasterCard gratis per il primo anno, ti permette di fare acquisti online ed effettuare pagamenti con il tuo smartphone o altri dispositivi, sia in Italia che all’estero. E puoi anche collegarla ai portafogli digitali di Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, Swatch Pay, Garmin Pay e Mi Pay. In alternativa, potrai scegliere la Credemcard, una carta di debito su circuito nazionale a canone zero, ideale per pagamenti nei negozi o per prelevare contante dagli sportelli ATM in Italia.

Puoi gestire il tuo conto sia da homebanking che tramite app per smartphone, sia per controllare il tuo saldo disponibile e i relativi movimenti, che per disattivare o riattivare la carta quando vuoi, cambiando anche i massimali periodici per spendere e prelevare agli ATM.

Inoltre con Credem Link hai Conto Deposito Più: un deposito perfetto per risparmiare, grazie al suo tasso del 4% lordo annuo a scadenza per 12 mesi su nuove liquidità depositate sul conto corrente (con un minimo di 5.000€). Puoi attivarlo in pochi click, direttamente dal tuo homebanking o dall’app Credem, senza alcun costo di apertura.

Apri ora Credem Link e ottieni una soluzione bancaria online completa che offre una vasta gamma di servizi per soddisfare le tue esigenze personali.

