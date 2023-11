Crédit Agricole: canone gratis con Next Under 35

Next Under 35 è l’offerta di Crédit Agricole che consente di avere canone completamente gratuito ai giovani che non hanno compiuto ancora il 35° anno di età. È una buona occasione per avere a disposizione un conto corrente che rende possibile gestire le proprie agevolmente le proprie finanze. È associato a una carta di debito VISA gratuita per gli acquisti e consente di essere amministrato comodamente dall’app, per smartphone Android e iOS.

Crédit Agricole: il conto Next Under 35 nel dettaglio

Di seguito le caratteristiche principali dell’offerta Next Under 35 di Crédit Agricole:

Canone gratuito per gli utenti con età fino a 35 anni.

Carta di debito VISA a canone zero per i primi due anni, per acquisti online e in negozio, oltre a prelievi gratuiti da tutti gli sportelli ATM del gruppo Crédit Agricole in Italia e in Europa

Bonifici illimitati senza commissioni, sia verso conti italiani che esteri.

Supporto per i portafogli digitali di Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay, che consentono di pagare con comodità attraverso smartphone e smartwatch.

Non finisce però qui. Con Next Under 35 è infatti possibile beneficiare di un consulente personale dedicato, che assiste in ogni momento e aiuta a gestire al meglio il denaro, offrendo soluzioni personalizzate in base alle esigenze personali.

Con l’app per smartphone è possibile richiedere in qualsiasi istante una chat con il consulente o con un operatore della banca per tutte le richieste, fornendo un contatto diretto anche se non è presente alcuna filiale nella vostra zona. Tramite la sezione apposita, è ovviamente anche possibile controllare i massimali giornalieri e mensili per quanto riguarda le spese e i prelievi presso gli ATM.

Richiedere Next Under 35 è facile e veloce: basta recarsi nel sito ufficiale di Crédit Agricole e fare clic su “Apri il conto”, tenendo a portata di mano tutti i documenti richiesti. In pochi minuti, sarà possibile accedere a tutti i servizi bancari offerti dal conto, nonché effettuare acquisti con la carta ovunque.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.