Crédit Agricole: canone gratuito per 9 mesi o fino a 35 anni

Conto Online è la proposta di Crédit Agricole che ti consente di avere un conto corrente a canone zero per 9 mesi o fino a 35 anni per i più giovani. Inoltre puoi anche ottenere fino a 250€ in buoni che puoi spendere per qualsiasi acquisto su Amazon! Scopri come.

Crédit Agricole: il conto che ti regala 250€ in buoni Amazon

Crédit Agricole ti consente di ottenere diversi vantaggi con Conto Online, tra i quali:

Canone gratuito per 9 mesi o fino a 35 anni : superati i termini, Conto Online passerà a una quota mensile di 2€, ma è comunque possibile azzerarla se accrediti stipendio, pensione o hai un patrimonio uguale a 5000€.

: superati i termini, Conto Online passerà a una quota mensile di 2€, ma è comunque possibile azzerarla se accrediti stipendio, pensione o hai un patrimonio uguale a 5000€. Operatività bancaria gratuita : con Crédit Agricole tutte le operazioni classiche (bonifici SEPA, prelievi dagli ATM del gruppo, versamenti, pagamento bollettini) non hanno commissioni.

: con Crédit Agricole tutte le operazioni classiche (bonifici SEPA, prelievi dagli ATM del gruppo, versamenti, pagamento bollettini) non hanno commissioni. Carta di debito VISA : senza canone per i primi 2 anni e compatibile con i portafogli digitali di Google Pay o Apple Pay per pagare con telefono o smartwatch alla cassa dei negozi.

: senza canone per i primi 2 anni e compatibile con i portafogli digitali di Google Pay o Apple Pay per pagare con telefono o smartwatch alla cassa dei negozi. Buoni Amazon : puoi ottenere fino a 250€ di buoni da spendere su Amazon se, in fase di richiesta, selezioni la carta di debito e inserisci il codice promozionale VISA, oltre a invitare altri amici ad aprire il conto con il tuo codice promo.

: puoi ottenere fino a 250€ di buoni da spendere su Amazon se, in fase di richiesta, selezioni la carta di debito e inserisci il codice promozionale VISA, oltre a invitare altri amici ad aprire il conto con il tuo codice promo. Conto deposito : puoi anche far fruttare le tue giacenze grazie a un interesse in promozione del 3.80% annuo lordo per i vincoli fino a 6 mesi.

: puoi anche far fruttare le tue giacenze grazie a un interesse in promozione del 3.80% annuo lordo per i vincoli fino a 6 mesi. Consulente personale: nonostante sia un conto online, avrai accesso a un consulente personale sia in filiale che a distanza. Questo ti permette di ricevere supporto e assistenza quando ne hai bisogno, anche se non è presente una sede nella tua zona.

Apri ora Conto Online di Crédit Agricole in pochi minuti dalla pagina principale, con una procedura online rapida, e beneficia di tutti i vantaggi.