Crédit Agricole: canone zero e puoi richiedere immediatamente la tua carta di credito

Crédit Agricole offre una soluzione bancaria completa e versatile con il suo Conto Online, progettato per soddisfare ogni esigenza dei clienti moderni.

Questo conto offre canone zero per i primi 9 mesi, rendendolo una scelta ideale per chi cerca un’opzione bancaria conveniente. Dopo i primi 9 mesi, il canone diventa di 2€/mese, ma può essere azzerato se si accredita lo stipendio o la pensione, se si possiede un patrimonio di almeno 5.000€ o con un dossier di titoli attivo, inoltre il conto è a canone zero anche per chi meno di 35 anni.

Carta di Debito gratuita per due anni

Il conto include una Carta di Debito Crédit Agricole Visa senza canone per i primi due anni. Questa carta permette di effettuare pagamenti online, in negozio e in tutto il mondo, garantendo massima usabilità e sicurezza totale.

Carta di Credito immediata

Credit Agricole permette anche di richiedere varie opzioni di Carte di Credito, immediatamente attivabili e utilizzabili anche tramite smartphone, wearable, tablet e PC offrendo la libertà di pagare i propri acquisti il 15 del mese successivo.

Fino a 450€ in Buoni Regalo Amazon.it

Crédit Agricole offre una promozione esclusiva per chi attiva il conto il 30 giugno, offrendo la possibilità di accedere a ulteriori vantaggi, tra cui la possibilità di ottenere fino a 450€ in Buoni Regalo Amazon.it.

È possibile ottenere fino a 150€ in Buoni Regalo Amazon.it aprendo il conto con il codice promozionale “VISA” e utilizzando la carta di debito Crédit Agricole Visa per i propri acquisti.

Inoltre si possono ottenere fino a 300€ in Buoni Regalo invitando amici: basterà utilizzare l’App per invitare amici ad aprire il conto con il proprio codice promozionale e ricevi 50€ in buoni regalo per ogni amico che apre il conto, fino ad un massimo di 6 amici.

Servizi digitali avanzati

Con Crédit Agricole la Banca è a portata di mano. Direttamente dall’app è possibile fissare appuntamenti in filiale, richiedere quotazioni e prodotti bancari, ricevere notifiche istantanee sui movimenti del conto e pagare in tempo reale anche senza conoscere l’IBAN del destinatario.

Per conoscere l’offerta completa di Crédit Agricole clicca qui.