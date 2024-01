Crédit Agricole: canone zero se apri subito il tuo conto online

Conto Online Crédit Agricole è il conto corrente 100% digitale dedicati sopratutto a chi preferisce svolgere operazioni online anzichè recarsi in una sede della filiale. App e Home banking permettono infatti a tutti i clienti che decidono di scegliere questo servizio, di gestire conti, carte, effettuare bonifici online gratuiti, pagare bollettini e altro.

Crédit Agricole mette a tua disposizione ad un consulente che potrà aiutarti in qualsiasi momento. Dunque, stai leggendo questo articolo perchè preferisci effettuare le tue operazioni quotidiane in autonomia? Il conto online Crédit Agricole è allora adatto a te: uno strumento semplice, chiaro e conveniente!

Se decidi di aprire subito il tuo conto online (o comunque entro il 15/01/2024) il canone è pari a zero euro. Inoltre, App e Home Banking non hanno costi di gestione è possono dunque essere utilizzati in autonomia per gestire il conto corrente.

Conto Online Crédit Agricole: tanti vantaggi per te

I vantaggi pensati da Crédit Agricole sono davvero tanti. Al giorno d’oggi infatti non è semplice scegliere quale conto corrente aprire perchè, molte volte, non offrono reali vantaggi.

Ricapitoliamo, invece, perchè tantissimi utenti hanno già deciso di aprire il loro conto online Agricole:

E’ a canone zero se lo apri entro il 15 gennaio

se lo apri entro il 15 gennaio Hai prelievi gratuiti illimitati presso tutti gli ATM del Gruppo e bonifici online gratuiti

presso tutti gli ATM del Gruppo e bonifici online gratuiti Puoi gestire tutto in autonomia direttamente da App e hai sempre un Consulente dedicato, in Filiale e a distanza

Che aspetti? Puoi aprire subito il tuo conto in soli 5 passaggi: seleziona la filiale, inserisci i tuoi dati anagrafici, completa il tuo profilo, identificati con videoselfie o Bonifico e firma i contratti digitali!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.