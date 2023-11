Crédit Agricole: con Next Under 35 il canone è gratis

Next Under 35 di Crédit Agricole è l’offerta che consente a chi ha meno di 35 anni di ottenere un conto corrente totalmente gratis, insieme a una carta di debito VISA per gli acquisti online e nei negozi fisici. Si tratta di un conto facilmente gestibile online e che permette di essere in contatto con la banca, anche se non c’è nessuna filiale nella vostra zona.

Crédit Agricole: l’offerta Next Under 35 nel dettaglio

Con Next Under 35 è possibile aprire un conto corrente Crédit Agricole online in pochi minuti, senza bisogno di recarsi in filiale, e usufruire di un canone mensile pari a zero per chi non ha ancora compiuto il 35° anno di età. Insieme al conto, viene fornita una carta di debito VISA che permette di effettuare pagamenti in negozio, online e con i principali portafogli digitali come Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay.

La carta di debito Crédit Agricole VISA è dotata di funzioni avanzate per garantire la massima sicurezza e praticità. È possibile metterla in pausa o bloccarla in caso di smarrimento o furto, modificare i limiti di spesa e prelievo, attivare i pagamenti online e all’estero, visualizzare il PIN in caso di necessità, ricevere notifiche sui movimenti e anche pagare in tempo reale senza conoscere l’IBAN del destinatario. Tutto questo con un semplice tap sullo smartphone, grazie all’applicazione dedicata compatibile per dispositivi Android e iOS. La carta è gratis per i primi 2 anni.

Il conto Next Under 35 consente anche di avere a disposizione un consulente dedicato raggiungibile via chat. Alla stessa maniera è possibile contattare gli operatori della banca, le FAQ e i numeri utili sempre a portata di mano, oltre a richiedere un appuntamento in filiale direttamente dall’app.

Il conto Crédit Agricole si apre direttamente nella pagina ufficiale, facendo clic su “Apri il conto” e seguendo i passaggi indicati nella procedura.

