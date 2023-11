Crédit Agricole: conto a canone ZERO con l'offerta Under 35

Crèdit Agricole Under 35 è la nuova offerta della banca pensata per chi ha meno di 35 anni e permette di avere un conto corrente a canone zero, con carta di debito VISA e consulente dedicato. Il conto si gestisce facilmente in maniera del tutto digitale, tramite app per smartphone oppure homebanking. Ecco cosa offre.

Crédit Agricole: il conto corrente gratuito per chi ha meno di 35 anni

Con Next Under 35 di Crédit Agricole, è possibile aprire un conto corrente online in pochi minuti, senza bisogno di recarsi in filiale, e usufruire di un canone mensile pari a zero. Il conto fornisce una carta di debito Visa gratuita per i primi due anni, che è possibile usare per pagare online e in negozio in tutto il mondo, e che supporta anche i principali portafogli digitali come Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay. La carta di debito ti consente anche di prelevare contanti senza commissioni presso gli sportelli ATM della banca e di altre banche convenzionate.

Come ormai per tutti i conti corrente, la carta è gestibile interamente dall’area privata o dall’app per quanto riguarda i limiti giornalieri di spesa e prelievo presso gli ATM, insieme alla possibilità di sospenderla temporaneamente quando necessario. Allo stesso modo è possibile visualizzare il PIN in ogni momento.

Crédit Agricole offre anche la possibilità di avere un consulente personale dedicato, che segue passo dopo passo nella vostra esperienza bancaria e aiuta a scegliere i prodotti più adatti alle vostre esigenze. Il consulente è raggiungibile in ogni momento con l’app, avviando una chat in pochi tocchi anche per parlare con un’operatore per qualsiasi esigenza. In questo modo la banca rimane perfettamente raggiungibile nel caso non siano presenti filiali nel vostro paese.

Con l’app di Crédit Agricole effettuate anche tutte le operazioni bancarie classiche, come bonifici, ricariche, domiciliazioni e molto altro in maniera totalmente gratuita. È anche possibile richiedere nuovi prodotti e fissare facilmente appuntamenti in filiale.

