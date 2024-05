Crédit Agricole: conto con carta di credito che offre 250€ in buoni Amazon

Il conto con carta di credito di Crédit Agricole offre diverse opportunità. La prima è il canone zero per i primi 9 mesi e, se addebiti lo stipendio, sarà tale sempre. Oltre a questa condizione favorevole, avrai a disposizione i prelievi illimitati gratuiti e un’interessante serie di servizi di home e app banking completamente gratuiti.

Conto con carta di credito Crédit Agricole: tutti gli altri vantaggi

Questo prodotto è perfetto se vuoi gestire il tuo denaro in autonomia, grazie anche alla possibilità di effettuare bonifici e pagamenti tramite app senza commissioni. La carta di debito Visa associata ti consente di acquistare in sicurezza sia online che negli esercizi commerciali. Ci sono anche altre interessanti opportunità. Il conto corrente include anche un conto deposito con tasso del 4% annuo per i primi 3 mesi, che scende al 3,75% per i successivi sei.

Il conto online di Crédit Agricole è anche tecnologico, grazie a una app dedicata per Android e iOS che permette operazioni veloci come il pagamento di bollettini o le ricariche telefoniche. Ecco perché questo conto è molto ricercato dai giovani lavoratori e da tutti coloro che desiderano una gestione del denaro smart, sicura e conveniente. E non dimentichiamo: se inviti amici e familiari ad aprire il conto, potresti guadagnare fino a 250€ in buoni Amazon.

Crédit Agricole mette quindi a disposizione un conto con carta di credito che è molto di più. Consideralo come un portale verso un mondo di possibilità finanziarie senza paragoni. L’alto livello di convenienza e i servizi esclusivi ti spingono a rivoluzionare il modo in cui gestisci il tuo denaro. Sfrutta l’offerta entro il 30 maggio 2024 e massimizzare tutti i vantaggi.