Crèdit Agricole: Conto Deposito a 9 mesi con tasso annuo lordo 4%.

Crédit Agricole offre un conto deposito con un tasso di interesse del 4% annuo lordo vincolando le somme per 9 mesi. In più, con la promozione in corso, attivando il Conto Deposito Crédit Agricole, online o in filiale, è possibile ottenere 50€ in Buoni Regalo Amazon.it.

Crèdit Agricole offre anche un conto corrente a canone zero per i nuovi clienti che apriranno il conto online entro il 4 ottobre 2023.

Il conto Crèdit Agricole si può gestire completamente tramite smartphone e web. Direttamente dall’app Crèdit Agricole Italia è possibile effettuare bonifici SEPA online gratuiti, pagare bollette direttamente dalla rubrica e monitorare facilmente le proprie carte e i propri conti. In più, si avrà sempre a disposizione un consulente dedicato che potrà fornire assistenza sia in filiale che a distanza, garantendo la massima flessibilità nella gestione dei propri fondi.

Per i clienti che sceglieranno di di richiedere la Carta di Debito Visa, Crèdit Agricole offre anche un Welcome Bonus di 50€ in Buoni Regalo Amazon.it. La carta di debito Crédit Agricole Visa può essere utilizzata per pagamenti online e da Wallet ed è gratuita per i primi due anni. Per ottenere il welcome bonus, in fase di apertura del conto è necessario compilare il campo del form di richiesta “codice promozionale” con il testo “VISA” o “UNIBOXCA2023”.

Anche la Carta di Debito Crédit Agricole Visa si può gestire tramite l’app o il servizio di home banking. È possibile in qualsiasi momento modificarne i limiti di spesa, e attivare o disattivare la carta per i pagamenti online o all’estero.

Inoltre, utilizzando la Carta di Debito Crédit Agricole per i pagamenti tramite POS o wallet digitali o acquisti online è anche possibile ottenere fino a 100€ in Buoni Regalo Amazon.it in base alla spesa effettuata.

