Crédit Agricole: conto e carta a canone zero e fino a 150€ in Buoni Amazon

Il conto online Crédit Agricole offre conto e carta a canone zero, insieme a Buoni Regalo Amazon fino a 150 euro. Oltre a questo, scaricando l’app ufficiale è possibile gestire le proprie finanze esclusivamente da smartphone, incluso il trasferimento del conto e il monitoraggio dei propri investimenti.

La carta di debito associata al conto è la Crédit Agricole Visa evoluta. Si può usare da subito, grazie alla compatibilità con i principali wallet digitali oggi disponibili. Tramite l’applicazione si può anche scegliere di metterla in pausa oppure bloccarla in caso di furto o smarrimento.

Come ricevere fino a 150 euro in Buoni Amazon con Crédit Agricole

Crédit Agricole offre fino a 150 euro in Buoni Amazon se si invitano fino a 6 amici ad aprire il conto. Per ogni amico che entra in Crédit Agricole si ottiene un buono regalo da 25 euro. E se si decide di sottoscrivere un mutuo entro l’11 dicembre 2024, si possono ricevere fino a 600 euro invitando fino a 12 amici e ottenendo per 50 euro per ognuno.

I propri amici devono aprire il conto online entro l’11 dicembre, inserendo il codice promo amico nel campo “codice promozionale”. Una volta completata l’iscrizione, devono effettuare almeno un pagamento con la carta entro 60 giorni dall’apertura del conto. Ciascun amico a sua volta ricevere un buono da 25 euro o 50 euro e potrà a sua volta condividere il proprio codice che troverà nell’area riservata.

Un ulteriore vantaggio è garantito dalla quota gratuita per il primo anno della carta di credito Oro American Express. L’utente che apre il conto Crédit Agricole può richiedere la carta in fase di registrazione o direttamente da app. Inoltre, sottoscrivendo Conto Deposito si ottiene il 3,50% annuo lordo dei propri risparmi per vincoli a 4 mesi.