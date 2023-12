Crédit Agricole: il conto per giovani con canone zero e numerosi vantaggi

Con la crescente ricerca di conti correnti convenienti per i giovani under 35, Crédit Agricole si distingue con la sua offerta imperdibile: Conto Next. Questa soluzione si rivela ideale per chi desidera un conto corrente completo e vantaggioso.

Il punto di forza di Conto Next è il canone zero, senza alcun requisito da rispettare. In aggiunta, ogni cliente riceverà gratuitamente una carta di debito Visa con canone azzerato per i primi 2 anni (successivamente 2 euro al mese).

Questa carta offre prelievi gratuiti presso gli ATM dell’istituto e la possibilità di effettuare pagamenti attraverso Google Pay, Samsung Pay e Apple Pay. Inoltre, i bonifici sono completamente gratuiti.

Next by Crédit Agricole: procedura semplice per l’apertura

Per accedere a queste vantaggiose condizioni, basta visitare il sito ufficiale di Crédit Agricole e richiedere l’apertura del conto. Il processo è rapido e intuitivo, consentendo a chiunque di beneficiare del miglior conto corrente per giovani attualmente disponibile.

Un aspetto distintivo di Conto Next è la sua natura online, che offre praticità e costi ridotti. Tuttavia, a differenza di altri conti online, Crédit Agricole garantisce un consulente dedicato, con la possibilità di prenotare un appuntamento in filiale in qualsiasi momento. Questa combinazione di facilità d’uso e supporto personalizzato è un vantaggio unico nel panorama bancario.

L’apertura del conto è semplice e accessibile a tutti. Basta collegarsi al sito ufficiale, selezionare “Apri il conto“, e seguendo una breve procedura online inserendo i dati richiesti, la pratica sarà completata in pochi minuti. Da quel momento, si potrà godere di tutti i benefici offerti dal Conto Next di Crédit Agricole.

