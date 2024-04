Crédit Agricole: la promozione di Conto Online da non perdere!

Conto Online di Crédit Agricole è in promozione fino al 30 aprile e offre un canone gratuito per i primi 9 mesi o per coloro che hanno un’età inferiore a 35 anni, insieme a 250€ in buoni Amazon che puoi ottenere facendo acquisti con la carta di debito e invitando amici ad aprire il conto. Scopri come puoi beneficiarne!

Crédit Agricole: 250€ in buoni Amazon e canone gratis da non perdere

Per diventare titolare Crédit Agricole servono soltanto pochi minuti: fallo entro il 30 aprile tramite la pagina dedicata, facendo clic su “Apri il conto”, quindi, in fase di apertura, richiedi la carta di debito inserendo il codice promozionale VISA. Una volta che l’avrai ricevuta a casa, effettua degli acquisti e invita degli amici ad aprire Conto Online, per ottenere i buoni da 250€.

Il canone mensile rimane a zero per 9 mesi o fino al compimento dei 35 anni. Successivamente potrai azzerare la quota di 2€ al mese se accrediti lo stipendio oppure possiedi un patrimonio pari o superiore a 5000€.

Nonostante Crédit Agricole sia un conto online, avrai sempre a disposizione un consulente personale a cui rivolverti per qualsiasi necessità o domanda, sia tramite chat che in filiale. Lo stesso vale per l’assistenza.

La carta di debito VISA ti consente di prelevare presso tutti gli ATM del gruppo, nonché di spendere presso i negozi fisici e online globali. Con i portafogli digitali di Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay puoi anche pagare con smartphone o smartwatch alla cassa, senza la necessità di portare dietro la carta. Dall’app puoi modificare i limiti di spesa e disattivare o attivare i pagamenti online e all’estero, oltre che sospenderla temporaneamente e visualizzare il PIN quando l’hai dimenticato. Il canone della carta è gratuito per i primi 2 anni, in alternativa puoi anche optare per una carta di debito Bancomat per sempre senza canone.

Tutti pagamenti sono sempre verificati con il servizio 3D Secure, che invia un codice univoco via SMS al numero che hai collegato.

Se hai dei risparmi, Crédit Agricole ti offre anche un conto deposito con interesse del 4% per i vincoli di 3 mesi o anche il 3,75% per 6 mesi. Ti basterà richiederlo dall’area privata, una volta aperto il conto, o anche in filiale, per massimizzare le tue giacenze.

Richiedi ora il conto e non perdere i vantaggi!