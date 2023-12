Crédit Agricole: ottieni canone gratis con Next Under 35

Next Under 35 di Crédit Agricole è l’offerta per i giovani fino a 35 anni che permette di avere un conto corrente con canone gratis, insieme a una carta di debito VISA. Oltre a poter essere aperto facilmente, consente di essere gestito con pochi tocchi o clic tramite smartphone e home banking e permette di avere un contatto di retto con la banca, grazie al consulente dedicato e agli operatori agevolmente raggiungibili tramite la chat dell’app.

Crédit Agricole: i dettagli di Next Under 35

Scegliendo Next Under 35 di Crédit Agricole puoi usufruire di:

Canone gratuito per i titolari con età fino a 35 anni.

per i titolari con età fino a 35 anni. Apertura facile, anche senza recarsi in filiale . Basta seguire la procedura online per avere attivo il conto in pochi minuti e ricevere la carta di debito alcuni giorni dopo, direttamente a casa.

. Basta seguire la procedura online per avere attivo il conto in pochi minuti e ricevere la carta di debito alcuni giorni dopo, direttamente a casa. Carta di debito VISA per effettuare pagamenti in negozio e online, sia tramite contactless che con i principali portafogli digitali come Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay.

per effettuare pagamenti in negozio e online, sia tramite contactless che con i principali portafogli digitali come Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay. Possibilità di modificare i limiti di spesa e prelievo tramite l’app, nonché attivare i pagamenti online e all’estero, visualizzare il PIN quando necessario, mettere in pausa o bloccare la carta in caso di smarrimento o furto, ricevere notifiche sui movimenti e pagare in tempo reale senza conoscere l’IBAN del destinatario con un semplice tap.

del destinatario con un semplice tap. Consulente dedicato e operatori della banca raggiungibili via chat per qualsiasi questione o necessità. L’app permette anche di consultare le FAQ e i numeri utili e richiedere un appuntamento in filiale, in modo da rimanere facilmente in contatto con la banca anche se non ci sono filiali nella vostra zona.

Apri ora il conto Next Under 35 di Crédit Agricole per aver tutti questi vantaggi a portata di mano, nonché poter beneficiare di un conto che facilità la gestione, i pagamenti e l’invio di denaro ai tuoi contatti.

