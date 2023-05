Crédit Agricole: richiedi la tua carta Visa e hai 50€ in buoni regalo

I conti corrente online sono ormai una consuetudine per milioni di persone in tutto il mondo. Proprio per questo motivo, l’offerta in tal senso si sta ampliando sempre di più.

D’altro canto, la scelta di una piattaforma rispetto a un’altra è alquanto delicata: quali sono i parametri per la scelta?

Affidabilità e sicurezza, vista la natura stessa del servizio, devono ovviamente essere al primo posto. In seconda battuta, vi sono condizioni legate a costi e vantaggi: un conto online, oltre che comodo, dovrebbe infatti fornire qualcosa in più.

Sotto tutti i punti di vista, Crédit Agricole si dimostra una delle migliori scelte possibili.

L’istituto bancario, fondato nell’ormai remoto 1894, oltre ad offrire ampia solidità si è dimostrato capace di calarsi perfettamente nel contemporaneo contesto digitale.

Con Crédit Agricole hai fino a 200€ in buoni sconto Amazon

A catturare l’occhio è, senza ombra di dubbio, l’offerta legata alla richiesta di una carta di debito Visa.

Con questo tipo di operazione, infatti, Crédit Agricole offre ben 50€ in buoni regali Amazon. Non solo: utilizzando la carta stessa poi, è possibile ottenere ulteriori buoni fino a un totale di 200€.

Se questo tipo di promozione è un incentivo non da poco, va comunque sempre ricordato come la banca di cui stiamo parlando offre diverse condizioni interessanti.

Aprire un conto con Crédit Agricole, per esempio, garantisce fino al 3,25 annuo lordo di interessi per i primi 12 mesi. Il conto stesso, poi, è gestibile interamente tramite smartphone, oltre ad essere compatibile con sistemi di pagamento alternativi come Google Pay e Apple Pay.

A dispetto di quanto proposto, però, va sempre ricordato che l’anima stessa di Crédit Agricole è quella di un istituto tradizionale e, in tal senso, lascia trasparire una solidità difficilmente individuabile su altre piattaforme online.

In fine, va considerato che aprire il conto e richiedere la carta di debito Visa collegata allo stesso è alquanto semplice.

Basta infatti fare richiesta online, direttamente attraverso il sito ufficiale della banca per ottenere tutti i vantaggi di cui abbiamo parlato.

