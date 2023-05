Crédit Agricole ti offre 500 euro di cashback in buoni Amazon

Crédit Agricole, conto corrente che non prevede il canone per gli under 35, offre una nuova promo: i nuovi utenti potranno ricevere 500 euro di cashback in buoni Amazon.

Se utilizzi la carta Visa inclusa nel conto, ti verranno assegnati 200 euro e altri 300 euro se inviterai fino a 6 amici ad aprire il conto.

Come funziona la promo 500 euro di cashback in buoni Amazon

Crédit Agricole è un noto gruppo bancario con una base di 51 milioni di clienti in 47 paesi. Offre una serie di vantaggi e servizi per aiutare i suoi clienti a gestire la loro vita quotidiana.

Se hai meno di 35 anni non pagherai il canone mensile. Invece, se ha più di 35 anni può azzerare il canone investendo con Crédit Agricole, ad esempio in azioni, obbligazioni o fondi comuni di investimento.

Altrimenti, sono disponibili sei mesi promozionali gratuiti, che per i mesi successivi si rinnovano a 2 euro al mese.

L’applicazione ti consente di gestire tutti gli aspetti del conto, come la gestione delle carte e del conto corrente digitale. I bonifici SEPA e le bollette possono essere pagati gratuitamente online, con pochi passaggi.

Crédit Agricole offre una promo di 500 euro di cashback in buoni Amazon. Per partecipare è necessario aprire il conto corrente digitale nella pagina ufficiale della banca.

Se inviti i tuoi amici a partecipare con il codice promozionale, riceverai un buono Amazon da 50 euro per ogni amico che apre un conto online, fino a un massimo di sei amici per 300 euro.

Se vuoi ottenere la seconda tranche di buoni Amazon devi usare la Crédit Agricole Visa legata al tuo conto corrente online pagando online oppure tramite POS nei negozi fisici.

In questo modo potrai accedere fino a 200 euro in buoni regalo Amazon con la funzione cashback, che potrai poi spendere come meglio credi. Accedi nel link qui sotto e apri subito il conto:

