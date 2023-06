Creed III: come vedere il film in streaming

Nono capitolo della saga cinematografica di Rocky Balboa, Creed III è ora visibile in streaming gratis su Prime Video per tutti coloro che dispongono di un abbonamento Amazon Prime attivo. Racconta le vicende di Adonis, figlio del celebre Apollo, pugile professionista allenato in passato dal rivale storico del padre e ora alle prese con un suo vecchio amico d’infanzia.

Guarda il film Creed III in streaming

Senza anticipare troppo, per non correre il rischio di inciampare in spoiler, proponiamo di seguito la sinossi condivisa dalla piattaforma e il trailer ufficiale in italiano. Buona visione.

Dopo aver dominato il mondo della boxe, Adonis Creed ha avuto una carriera e una vita familiare felici, si gioca il futuro per affrontare un avversario, ed ex amico, che non ha assolutamente nulla da perdere… e tutto da guadagnare.

Diretto e interpretato da Michael B. Jordan (nei panni del protagonista Adonis Creed) al suo esordio da regista, vede nel cast di attori anche Tessa Thompson, Jonathan Majors, Phylicia Rashād, Wood Harris, José Benavidez Jr, Tony Bellew e Florian Munteanu. La durata della pellicola è pari a un’ora e 57 minuti. Una curiosità: si tratta del primo capitolo della saga senza il personaggio di Rocky Balboa.

Per vedere in streaming gratis il film Creed III è sufficiente un abbonamento Amazon Prime. Chi ancora non lo ha fatto, lo può attivare in prova gratuita per 30 giorni, allungando così le mani sull’intero catalogo della piattaforma Prime Video. Tra le nuove uscite più interessanti citiamo Pesci Piccoli dei The Jackal, Grazie Ragazzi, The Ferragnez 2 e Ultimo: Vico Coi Sogni Appesi. Ancora, ci sono Le Otto Montagne, Il Grande Giorno, Air: La Storia Del Grande Salto e Citadel.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.