Come vedere Cremonese-Inter in streaming

Cremonese-Inter potrebbe sembrare una sfida decisa già in partenza, guardando la classifica, ma occhio ai grigiorossi che dopo il cambio dell’allenatore hanno già eliminato il Napoli dalla Coppa Italia e strappato un pareggio in trasferta. Si aggiunga una condizione non ottimale per i nerazzurri, come visto nell’ultima uscita, per ottenere un mix potenzialmente esplosivo. Il pallone inizierà a rotolare alle ore 18:00 di sabato 28 gennaio, per la giornata 20 di Serie A.

Cremonese-Inter: guarda la partita in streaming

La direzione è stata affidata all’arbitro Mariani. Puoi guardare la partita in diretta streaming su DAZN, con la telecronaca affidata alla voce di Stefano Borghi, affiancato da Simone Tiribocchi per il commento tecnico.

In classifica, la Cremonese è ancora ultima con soli 8 punti, ma nell’ultima trasferta di Bologna ha interrotto la striscia di risultati negativi, agguantando un pareggio. Il passo falso casalingo contro l’Empoli rischia invece di costare caro all’Inter, ora al quarto posto a pari punti con Lazio e Roma, ma a una sola lunghezza dai cugini del Milan.

Quella in scena allo Zini sarà anzitutto una partita a scacchi tra i due tecnici, Ballardini e Inzaghi. Ecco le probabili formazioni in campo al fischio d’inizio.

Cremonese: Carnesecchi, Ferrari, Chiriches, Vasquez, Sernicola, Benassi, Castagnetti, Meite, Valeri, Dessers, Okereke;

Inter: Onana, Acerbi, De Vrij, Bastoni, Darmian, Asllani, Cahlanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Lautaro Martinez, Dzeko.

La sfida Cremonese-Inter può essere vista in diretta anche dall’estero, senza dover rinunciare alla telecronaca in italiano. In che modo? Non bisogna far altro che connettersi allo streaming passando da NordVPN (in sconto del 59%), così da ottenere l’indirizzo IP di un server localizzato nel nostro paese.

