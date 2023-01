Come vedere Cremonese-Juventus in streaming

Cremonese-Juventus ripropone una sfida che non si vedeva in Serie A da quasi tre decenni. Il ritorno dei grigiorossi nel campionato più importante offre la possibilità di assistere a un confronto tra due squadre con ambizioni differenti, ma entrambe determinate a ottenere punti importanti per il prosieguo del torneo. Vedremo se gli scossoni societari dell’ultimo mese e la lunga pausa per i mondiali in Qatar faranno sentire il loro peso sulla prestazione dei bianconeri. Da programma, il pallone inizierà a rotolare sul terreno dello stadio Zini alle ore 18:30 di mercoledì 4 gennaio.

Cremonese-Juventus: guarda la partita in streaming

Puoi guardare la partita in diretta streaming su DAZN con la telecronaca di a Dario Mastroianni e il commento tecnico di Emanuele Giaccherini.

Al momento, la classifica vede i grigiorossi in terzultima posizione, alla ricerca di punti preziosi per poter agganciare la zona salvezza. I bianconeri, invece, si trovano al terzo posto con la prospettiva di raggiungere o addirittura superare il Milan, alle spalle della capolista Napoli in fuga solitaria.

Ecco le probabili formazioni schierate in campo dal primo minuto dai due allenatori, Alvini e Allegri.

Cremonese: Carnesecchi, Aiwu, Hendry, Lochoshvili, Sernicola, Meité, Ascacibar, Pickel, Valeri, Dessers, Okereke;

Juventus: Szczesny, Danilo, Bremer, Alex Sandro, Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic, Kean, Milik.

C’è anche la possibilità di guardare Cremonese-Juventus dall’estero e con telecronaca in italiano. Non bisogna far altro che accedere allo streaming attraverso il servizio NordVPN (oggi in forte sconto) che assegna un indirizzo IP localizzato nel nostro paese utile per la visione.

