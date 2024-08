Crescono le Truffe Online su criptovalute e trading

Stando ad alcuni dati in merito alla cybersecurity le truffe online a tema criptovalute e trading stanno aumentando notevolmente. Probabilmente è complice l’attenzione che questo mercato ha su molti utenti. Inoltre, proporre facili guadagni fa sempre gola e porta le prede a diventare vittime molto velocemente. Come avvengono questi raggiri?

I cybercriminali sfruttano qualsiasi mezzo tecnologico per riuscire a truffare gli utenti. Molte di queste truffe avvengono tramite chiamate call center con personale che spesso finge di essere dipendente di grandi e importanti aziende. L’obiettivo è quello di generare fiducia nell’interlocutore così da spingerlo a sottoscrivere contratti o a concludere iscrizioni a exchange o sistemi fraudolenti.

Oltre a questo sistema i cybercriminali sfruttano email e messaggi di testo tramite SMS o chat. Qui vengono inseriti link a pagine truffaldine dove vengono chiesti dati personali, informazioni sensibili e dettagli di pagamento all’utente. Spesso vengono anche dati strumenti come conti dimostrativi che mostrano guadagni importanti spingendo così l’utente a depositare denaro.

Truffe Online su criptovalute e trading: come difendersi

Una volta identificato grossomodo il metodo dei cybercriminali con le truffe online a tema criptovalute e trading è bene capire quali comportamenti adottare per difendersi. Non cadere in queste trappole dipende soprattutto dal destinatario del raggiro. Più prenderemo decisioni consapevoli e minore sarà il rischio di finire nelle mani di questi criminali del web. Ecco alcuni consigli utili: