 Crew-12: quattro astronauti in viaggio verso la ISS
Crew-12: quattro astronauti in viaggio verso la ISS

Un razzo Falcon 9 di SpaceX ha portato in orbita la navicella Crew Dragon Freedom con quattro astronauti, dando inizio alla missione Crew-12.
La NASA ha comunicato che i quattro astronauti a bordo della Crew Dragon Freedom di SpaceX sono in viaggio verso la Stazione Spaziale Internazionale. La missione Crew-12 è iniziata alle ore 5:15 locali (le 11:15 in Italia) con il lancio del razzo Falcon 9 dallo Space Launch Complex 40 (SLC-40) di Cape Canaveral. Il “naso” della navicella è stato aperto in vista della procedura di docking.

Lancio anticipato di alcuni giorni

La missione Crew-12 era prevista non prima del 15 febbraio. La NASA ha deciso di anticiparla all’11 febbraio, in quanto la precedente missione Crew-11 è terminata in anticipo. All’inizio di gennaio, uno degli astronauti ha avuto un problema di salute, per il quale le attrezzature mediche a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) non erano sufficienti.

Il lancio del razzo Falcon 9 è stato successivamente posticipato al 12 e quindi al 13 febbraio (oggi) per le cattive condizioni atmosferiche. Il via libera è arrivato ieri sera.

A bordo della Crew Dragon Freedom ci sono gli astronauti Jessica Meir (comandante) e Jack Hathaway (pilota) della NASA, Sophie Adenot (specialista di missione) dell’ESA e Andrey Fedyaev (specialista di missione) di Roscosmos. L’attracco (docking) al modulo Harony della ISS avverrà intorno alle ore 15:15 (le 21:15 in Italia) di domani. Il primo stadio del Falcon 9 è atterrato senza problemi sulla landing zone della Cape Canaveral Space Force Station.

Durante gli otto mesi di permanenza sulla ISS, i quattro astronauti eseguiranno numerosi esperimenti scientifici, i cui risultati verranno sfruttati sulla Terra e per le future missioni verso la Luna e Marte. Sono previste anche diverse passeggiate spaziali.

L’amministratore della NASA Jared Isaacman ha dichiarato:

Con Crew-12 in orbita, l’America e i nostri partner internazionali hanno dimostrato ancora una volta la professionalità, la preparazione e il lavoro di squadra necessari per i voli spaziali con equipaggio umano. La ricerca che questo equipaggio condurrà a bordo della stazione spaziale riguarda tecnologie critiche per l’esplorazione dello spazio profondo, offrendo al contempo reali benefici qui sulla Terra. Sono grato ai team della NASA e di SpaceX la cui disciplina, rigore e resilienza hanno reso possibile il lancio di oggi. Intraprendiamo queste missioni con una chiara comprensione del rischio, gestendolo responsabilmente in modo da poter continuare a espandere la presenza umana nell’orbita terrestre bassa, preparandoci al contempo per il nostro prossimo grande balzo verso la Luna e poi verso Marte.

In base ai piani attuali, la ISS dovrebbe essere dismessa entro il 2030, ma alcuni politici statunitensi hanno suggerito di spingerla ad una maggiore altitudine e lasciarla in orbita per utilizzi futuri.

Pubblicato il 13 feb 2026

13 feb 2026
