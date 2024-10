Crime: le 3 migliori serie in streaming su Disney+

Appassionati di crime, queste sono le 3 migliori serie da vedere in streaming su Disney+. Selezionarle non è stato facile e di certo qualcuno avrà da ridire, com’è giusto che sia. Dopotutto, i gusti sono personali. Sono tutte accessibili anche con l’abbonamento più economico alla piattaforma, quello supportato dalla pubblicità.

Disney+: guarda le migliori serie crime in streaming

Partiamo da Only Murders in the Building, ormai giunta alla sua quarta stagione, per un totale di 40 episodi. Senza anticipare nulla a chi non se l’è ancora goduta, citiamo solo che racconta le avventure (e ovviamente le disavventure) di tre sconosciuti che condividono una vera e propria ossessione per i crimini, tanto da ritrovarsi immischiati in uno di essi. La puoi guardare subito in streaming, dando inizio alla tua maratona.

La seconda serie di questa classifica è Big Sky. In questo caso, le stagioni sono tre, ma il numero degli episodi è molto importante: arriva a 47. Dalle tinte thriller, è un poliziesco che vede gli investigatori privati Cassie e Cody unire le loro forze con un’ex poliziotta, Jenny, per cercare due sorelle rapite.

Il grande classico con cui chiudere è Criminal Minds. La prima stagione risale addirittura al 2005 e ne sono state realizzate 17, per centinaia di episodi, senza contare quelli degli spin-off Suspect Behavior e Beyond Borders. Le storie raccontate sono quelle di profiler che analizzano le menti criminali più contorte e pericolose.

