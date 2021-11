Con la criptovaluta di Squid Game hanno perso tutti

Le criptovalute in sé sono un rischio, ma quando ci si tuffa senza le necessarie precauzioni possono diventare qualcosa di fortemente ingenuo. Se invece di scommettere su nomi noti (è facile citare i tradizionali Bitcoin o Ethereum, peraltro anche aprendo portafogli gratuiti in demo mode) ci si avventura con eccessi speculativi su cripto asset sconosciuti, allora è più la certezza di viaggiare verso l'oscurità che non la possibilità di trovare la luce. Così è successo per la criptovaluta legata a Squid Game, che di buono aveva poco fin dal principio, ma che sulle ali dell'hype è riuscita a fare il colpo grosso.

$SQUID

Il fenomeno Squid Game ha fatto parlare di sé in tutto il mondo e qualcuno ci ha fatto su la pensata: ha creato la criptovaluta $SQUID (in alcun modo legata a Netflix) e ha lasciato intendere che potesse essere legata ad un gioco sulla scia della fortunata serie tv. A questo punto qualche investitore ha pensato che salire a bordo per primo avrebbe potuto significare un importante exploit in termini di valore. Per tutti questi, però, la malasorte era dietro l'angolo.

Il valore della criptovaluta $SQUID era arrivata quasi a 3000 dollari, poi un declino repentino che ha portato all'attuale valutazione nulla: la moneta non esiste più. Il sito è scomparso, l'account Twitter bloccato ed i creatori sono fuggiti con oltre 3 milioni di dollari in tasca.

Non è la prima volta che accadono situazioni similari. La scarsa regolamentazione del settore, l'eccessiva improvvisazione di troppi investitori e l'alto valore in ballo creano i migliori presupposti per la nascita di quelle che sono vere e proprie truffe di facile organizzazione e di eccellente monetizzazione. Al grido di “$SQUID Game To The Moon” le casse dei truffatori si sono riempite al pari delle speranze degli investitori. Molte le citazioni di Elon Musk nel flusso di tweet raccolto nelle settimane passate, quasi a cercare un estremo boost che potesse far schizzare le quotazioni “to the Moon”. Poi il crack definitivo, la fine dei tweet e il game over.

Rileggere il flusso dei tweet e dei commenti può essere formativo per chi vuole investire seriamente in criptovalute, così da distinguere l'hype dalla competenza e le truffe dalle opportunità. Squid Game da parte sua sa mietere vittime con facilità, ma in questo caso nessun portafoglio è sopravvissuto: come nel miglior Squid Game, chi ha cercato il denaro con eccessiva foga si è trovato ad essere eliminato dal gioco. Definitivamente.