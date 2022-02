Criptovalute: come è iniziata la settimana per Bitcoin

Dopo una rapida risalita di Bitcoin prima del weekend, i movimenti si sono assestati regalando un po’ di leggerezza agli investitori. Al contrario, le criptovalute associate al mondo dei giochi hanno visto un aumento interessante delle quotazioni. Inizio settimana differente quindi per la regina delle crypto e per i token collegati al gaming.

Criptovalute e Bitcoin: cosa sta succedendo

Bitcoin si appresta ad affrontare una resistenza che gli analisti hanno posto intorno ai 45.000 dollari. Oggi, la regina delle crypto si è posizionata sopra i 42.000 dollari nelle ultime 24 ore, segnando un +2,43% (al momento della scrittura). Il fine settimana è stato particolarmente calmo e non ha visto movimenti pindarici né in ascesa, né in discesa. Anche le altre criptovalute strettamente correlate hanno imitato questa tendenza.

Inoltre, nel breve termine, dovremmo assistere a un ulteriore rialzo di Bitcoin. Infatti, l’indice RSI attualmente non è ipercomprato. In questa settimana, il prezzo della regina delle criptovalute dovrà rimanere sopra i 37.000 dollari per inaugurare la sua fase di ripresa, che sarà confermata solo a seguito di due chiusure giornaliere o settimanali consecutive sopra il livello di resistenza.

Ethereum, seconda crypto per capitalizzazione di mercato, nelle ultime 24 ore ha toccato i 3.000 dollari, ponendo così l’asticella su un +2,12% (al momento della scrittura).

Una conseguenza diretta al calo del volume degli scambi di Bitcoin è dovuto al Capodanno Lunare. I mercati Asiatici erano, per così dire, in ferie. Di contro, invece, i token di gioco hanno segnato un aumento interessante durante il fine settimana. I prezzi delle criptovalute legate anche al metaverso, tra cui GALA di Gala, AXS di Axie Infinity e MANA di Decentraland, hanno segnato una percentuale di aumento a due cifre nelle ultime 24 ore.

In generale, bisogna anche tener presente che le criptovalute arrivano da una settimana abbastanza volatile fatta di numerosi sali e scendi. L’assestamento in positivo di Bitcoin, che ha sorpreso gli investitori dando conferma alle previsioni degli analisti, è arrivato il 4 febbraio in sole due ore.