Criptovalute e blockchain saranno gli ospiti di Sanremo 2022

Sanremo 2022 sarà ricco di novità. Non solo grazie a tantissimi cantanti che si esibiranno sul palco dell'Ariston, ma anche e soprattutto alle nuove tematiche che entreranno a far parte della 72a edizione del Festival della canzone italiana. Tra queste come ospiti ci saranno anche criptovalute, blockchain e finanza tradizionale.

Infatti, la 15a edizione di Casa Sanremo offrirà il nuovissimo Moneyviz Privé. Sarà proprio durante questo spazio che esperti parleranno al pubblico del nuovo modo di fare finanza e investimento includendo anche il tanto discusso mondo delle criptovalute. Ospiti d'eccezione si susseguiranno aiutando a rendere sempre più accessibili alcuni settori che forse qualcuno conosce poco o vede ancora con sospetto.

Moneyviz Privé sarà il contenitore delle criptovalute durante Sanremo

Moneyviz Privé ha debuttato ieri, lunedì 31 gennaio. È iniziata così l'esperienza sanremese dell'evento che prende il nome da Moneyviz, il primo software italiano per la dichiarazione dei redditi, dedicato a chi fa investimenti alternativi come le criptovalute. La sua particolarità sta nel fatto che si tratta di un modello pre-compilato utile a chi investe e fa trading crypto, Etf, azioni e altro.

La partecipazione di Moneyviz Privé è stata accolta con particolare entusiasmo dal fondatore di Casa Sanremo. Infatti, Vincenzo Russolillo ha così commentato l'arrivo di criptovalute, blockchain e finanza in generale nel palinsesto del programma:

Con la stessa emozione e determinazione della prima edizione guardo con fiducia al futuro di Casa Sanremo. Facendo tesoro delle tante esperienze vissute in questi anni. Da sempre il nostro è stato un palcoscenico privilegiato da cui lanciare importanti novità in diversi settori: dalla moda al benessere, dal design al food. Quest’anno tocca al tema degli investimenti e delle criptovalute, in cui Moneyviz è davvero pioniera. Siamo felici di ospitare questi talk di approfondimento e siamo sicuri che questa sia soltanto la prima di una lunga serie di iniziative di successo che ci vedono coinvolti insieme.

Un'occasione unica per tutti, capace di avvicinare al mondo delle criptovalute famiglie intere interessate a scoprire meglio questo settore in forte crescita. Moneyviz Privé ospiterà ogni giorno volti noti della finanza decentralizzata e tradizionale. Questa notizia sembra che stia facendo bene anche alla quotazione di molti asset digitali che oggi segnano interessanti trend positivi.