Criptovalute, commissioni zero su Cryptosmart per 12 mesi

Il mercato delle criptovalute ha vissuto importanti scossoni che nel giro di poche settimane hanno portato l’intero comparto crypto ad un nuovo livello di “floor” sul quale costruire il prossimo rimbalzo. Così come molti sostengono che sarà il Bitcoin a beneficiare di questa scrematura, spostando sul progetto dominante la fiducia degli investitori, altri credono nelle altcoin come riferimenti migliori per una risalita più repentina. Nel dubbio, c’è da scegliere anzitutto come muovere le proprie pedine e per gli utenti italiani la soluzione di riferimento è quella di Cryptosmart.

Cryptosmart è una azienda italiana e che risponde al diritto italiano, il che già configura un quadro della situazione farcito di maggiori certezze per un investitore che voglia muoversi con tutte le cautele del caso. L’exchange ha sede a Perugia, è ormai realtà consolidata ed agli italiani mette sul piatto una promessa: commissioni zero per tutti coloro i quali intendono iniziare a fare trading con continuità. L’opzione è interessante soprattutto in questa fase, nella quale avere le mani libere sulle operazioni da compiere può significare libertà di ingresso ed uscita, oppure facoltà di spostarsi da una criptovaluta ad un’altra cercando di interpretare al meglio i chiari di Luna che il comparto sta vivendo.

Cryptosmart: commissioni zero, libertà totale

Grazie a Cryptosmart è possibile, al prezzo di soli 59 euro una tantum, azzerare totalmente le commissioni e quindi acquistare, vendere e scambiare crypto-asset a costo zero. L’offerta può accompagnare perfettamente quanti intravedono sul mercato un bivio vicino: laddove i valori toccano il fondo, chi ripone fiducia nel principio rivoluzionario delle criptovalute deve giocoforza attendersi un rimbalzo. Quello è esattamente il punto, il luogo ed il momento giusto per entrare. Quel che Cryptosmart garantisce è la possibilità di muoversi in libertà su questa possibile scalata di rialzi facendo leva sull’offerta promozionale TRADING COMMISSIONI ZERO: soli 59 euro “flat” per avere un anno intero di libertà illimitata senza costi ulteriori. Alla scadenza dei 12 mesi si entrerà nel regime abituale, ma solo dopo aver goduto di 12 mesi di indiscriminata libertà di movimento.

Un anno di criptovalute corrisponde a un’era geologica di questa rivoluzione finanziaria: significa poter vivere alti e bassi continuativi potendo dominarli a mani slegate, senza commissioni che vanno a detrimento del valore accumulato e con la possibilità di sfruttare tutte le opportunità (compreso lo staking) che la piattaforma mette a disposizione. L’offerta è valida fino al 30 giugno 2022, giorno entro cui ogni risparmiatore italiano ha la possibilità di porsi il dubbio: se le crypto torneranno a salire e lo faranno presumibilmente al ritmo solito con cui hanno costruito i vecchi massimi di mercato, è o non è questo il momento di entrare e di dar forma al proprio wallet? Una volta scelto come investire, non resta che mettersi in azione.