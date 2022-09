Criptovalute, crescita costante: cosa succederà nel 2023

L’attuale inverno crittografico sembra aver accecato alcuni investitori soliti ad acquistare criptovalute. Il momento impellente suggerisce una certa difficoltà nella quotazione di quasi tutti gli asset digitali presi singolarmente.

Proprio oggi Bitcoin ed Ethereum sono reduci da una settimana complicata e da un weekend altrettanto difficile. Nondimeno, i dati dal 2016 ad oggi non sono poi così catastrofisti in merito ad adozione. Non esiste quindi una fuga dalla criptosfera. Forse è proprio lo sguardo di insieme che manca ad alcuni per placare la loro paura.

Secondo i dati pubblicati da Binance, le criptovalute, negli ultimi 6 anni hanno registrato una crescita costante di utenti nonostante la volatilità del loro prezzo di scambio. Il trend è in salita e questo rivela un futuro di opportunità non indifferenti.

Se anche tu pensi che presto potremo avvantaggiarci anche di una crescita della quotazione di diverse criptovalute, allora è il caso di aprire un conto gratuito su Binance. Questo exchange offre un’ottima piattaforma per l’investimento anche long term attraverso un sistema sicuro e particolarmente intuitivo.

Se gli ultimi 6 anni, dal 2016 ad oggi, le criptovalute hanno registrato una crescita costante di utenti, possiamo quindi aspettarci che anche il 2023 possa regalarci questo trend. L’adozione di Bitcoin ed Ethereum sta salendo alle stelle in tantissime parti del mondo.

Questa è un’ottima cartina tornasole che, secondo molti analisti, dimostra una certa solidità di BTC ed ETH. Anche Changpeng CZ Zhao, CEO di Binance, in un suo recentissimo tweet, ha sottolineato il lato vantaggioso delle criptovalute:

Ovviamente, questo tweet nasce in risposta a quanto pubblicato da Binance sull’account ufficiale dell’exchange. Insieme a un grafico, che indica la crescita costante degli utenti crypto, la società si è anche sbilanciata lasciando intendere che il 2023 potrebbe essere un buon anno:

The growth of crypto wallet users in the last 6 years.

Where do you think we’ll be in 2023? pic.twitter.com/g55EYaLCyT

— Binance (@binance) September 24, 2022