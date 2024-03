Criptovalute, il Bitcoin continua a correre: l'importanza di affidarsi a una piattaforma sicura

Dopo aver raggiunto i 64.000 dollari, la quotazione più alta da oltre due anni a questa parte, tra gli analisti del settore è di fatto unanime la previsione che Bitcoin possa raggiungere valori ancora superiori nel corso delle prossime settimane o mesi. Due i fattori che in questo momento stanno favorendo la corsa della prima criptovaluta per capitalizzazione al mondo: il via libera degli Stati Uniti a un fondo Etf (che consente di acquistare il Bitcoin come fosse un classico titolo azionario) e l’avvicinarsi dell’halving, ossia il dimezzamento delle commissioni pagate ai cosiddetti minatori della moneta digitale, così da rallentarne la circolazione e mantenere (leggi accrescere) il valore.

Di fronte a questo scenario, numerose persone hanno deciso di entrare nel mercato delle criptovalute. Riguardo a ciò, è bene però specificare quanto sia importante affidarsi a una piattaforma sicura: in Italia il punto di riferimento è eToro, che vanta un’esperienza di oltre dieci anni nel settore.

La scelta di eToro è la logica conseguenza di tutta una serie di fattori da prendere in seria considerazione quando ci si affaccia per la prima volta nel mondo delle criptovalute. Ecco quelli principali:

L’iscrizione alla piattaforma eToro è al 100% gratuita: compila il form disponibile su questa pagina.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.*eToro è una piattaforma multi-asset che offre sia investimenti in azioni e criptoasset sia trading di CFD.Il 76% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore. È necessario sapere come funzionano i CFD e se ci si può permettere di perdere i propri soldi.Le performance passate non sono indicatori di risultati futuri. La cronologia di trading presentata è relativa a meno di 5 anni e potrebbe non essere sufficiente per prendere decisioni di investimento.Gli investimenti in criptovalute sono altamente volatili e non regolamentati in alcuni Paesi dell’UE. I consumatori non sono tutelati. Possono essere applicate imposte sui profitti.Il Copy Trading non equivale a un consiglio di investimento. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio.Gli investimenti in criptovalute sono altamente volatili e non regolamentati in alcuni paesi dell’UE. Nessuna tutela del consumatore. Potrebbe essere applicata un'imposta sugli utili.eToro USA LLC non offre CFD, non rilascia alcuna dichiarazione e non si assume alcuna responsabilità in merito all'accuratezza o alla completezza del contenuto di questa pubblicazione, che è stata preparata dal nostro partner utilizzando informazioni non specifiche di un'entità disponibili al pubblico su eToro.