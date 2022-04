Le criptovalute in Indonesia guadagnano terreno

L’adozione delle criptovalute, come già confermato più volte, è in costante aumento. Addirittura in certe zone del mondo il favore nei confronti del settore crittografico sta superando anche quello delle azioni tradizionali. Secondo quanto registrato dal Ministero del Commercio Indonesiano, proprio in Indonesia la criptosfera sta guadagnando sempre più terreno.

Non ci sono dubbi su questo. Infatti, a parlare sono i dati che vedono un aumento sostanziale delle transazioni che nel 2021 sono state pari a 59,83 milioni di dollari. Inoltre, sempre l’anno scorso, sono stati più di 11 milioni gli indonesiani che hanno acquistato, detenuto e venduto criptovalute. Addirittura gli investitori sono saliti a quota 7,53 milioni nel 2021.

Si tratta di record importante che lo stesso viceministro del commercio, Jerry Sambuaga, ha confermato. Parlando proprio di questa costante crescita, Sambuaga ha spiegato: “Il valore accumulato delle transazioni di criptovalute nel 2021 è aumentato a 859,45 trilioni di rupie in un solo anno o una media di 2,3 trilioni di rupie al giorno“.

Anche se distante da noi, questa è un’ottima notizia per il comparto crittografico che beneficia di tutta questa spinta positiva. Anche tu puoi decidere di acquistare e vendere criptovalute. Il modo più semplice e immediato è aprendo un conto gratuito su Coinbase. Questo famoso exchange offre un’interessante varietà di token disponibili e tantissime opzioni per iniziare fin da subito a guadagnare.

Le criptovalute in Indonesia sono da record

Gli investitori indonesiani in criptovalute sono cresciuti ai massimi livelli. Il boom degli ultimi cinque anni si è registrato proprio nel 2021 quando il mercato crittografico ha raggiunto valori da record. L’adozione, come già anticipato, non cessa in questa zona del mondo. Ecco cosa ha scritto in merito il The Jakarta Post in un suo articolo pubblicato a fine anno scorso in merito ai dati rilevati nella criptosfera:

Il numero degli investitori di portafoglio indonesiani è cresciuto ai massimi degli ultimi cinque anni nel 2021 quando i millennial e la Generazione Z si sono riversati sul mercato, facilitati dalle app fintech, secondo gli ultimi dati dell’Indonesian Central Securities Depository (KSEI). Il KSEI ha riferito che il numero totale di investitori di portafoglio – indicato dal numero di identità degli investitori singoli (SID) – ha raggiunto 7,35 milioni il 17 dicembre, segnando un aumento dell’89,58 percento rispetto allo scorso anno. Questo tasso di crescita è il più alto dal 2016, quando il numero degli investitori è cresciuto del 105,9% all’anno a 434.107, dati simili mostrano.

Nuove regolamentazioni in arrivo?

Come normale che sia, anche il Governo Indonesiano ha manifestato l’intenzione di continuare ad accompagnare questo boom con quelle regole che possono garantire comunque la sicurezza degli investitori che si lanciano nel mondo delle criptovalute. A gennaio, dopo aver ufficialmente concesso una licenza per il commercio di valute digitali in Indonesia, il Governo aveva dichiarato:

Con l’emissione del regolamento CoFTRA (Perba), si spera che il commercio fisico di criptovalute in Indonesia sarà in grado di fornire certezza del diritto e protezione per le persone che effettuano transazioni di criptovalute fisiche in Indonesia.

Il fatto che le criptovalute abbiano avuto questo enorme successo nel 2021 lascia ben sperare che anche il 2022 sarà un anno di record. Anche perché le regolamentazioni del Paese non sembrano essere restrittive nei confronti degli investitori.

Per entrare nella criptosfera basta solamente aprire un conto su uno dei tantissimi exchange disponibili sul mercato. Tra i più apprezzati vi segnaliamo Coinbase. Grazie a questa piattaforma, che offre anche un wallet proprietario, potrete acquistare, vendere e detenere tantissime criptovalute, tra quelle elencate dall’exchange.

