Criptovalute: per Putin sono la strada dell'indipendenza economica

Da tempo la Russia vede nei pagamenti digitali e nelle criptovalute una forma conveniente per aggirare le sanzioni internazionali. Queste, ricevute dopo la decisione di attaccare l’Ucraina, stanno sensibilmente condizionando l’economia del Paese che si trova tagliata fuori dai confini più redditizi.

Stati Uniti d’America, Unione Europea e Nazioni Unite non ci hanno pensato due volte di chiudere ogni comunicazione commerciale con questa nazione. Perciò il Cremlino sta discutendo da mesi su nuove soluzioni atte a risolvere uno dei problemi che reputa essere illegittimo.

A questo proposito si è espresso in modo molto chiaro Vladimir Putin. Il Presidente della Russia, in occasione di una conferenza sull’intelligenza artificiale organizzata da Sberbank, ha ricordato come i pagamenti internazionali siano sotto scacco a causa delle sanzioni:

Sappiamo tutti molto bene che sotto le odierne restrizioni illegittime, una delle linee di attacco passa attraverso gli insediamenti. E le nostre istituzioni finanziarie lo sanno meglio di chiunque altro perché sono esposte a queste pratiche.

Criptovalute e Blockchain: secondo Putin sono la soluzione

Putin ha quindi affermato che l’unica strada per l’indipendenza economica sono le criptovalute e la blockchain. Durante la conferenza ha perciò sostenuto la sua posizione in merito spiegando perché reputa che questa sia la strada giusta:

Sulla base delle tecnologie delle valute digitali e dei registri distribuiti, è possibile creare un nuovo sistema per i pagamenti internazionali, e molto più conveniente, ma allo stesso tempo completamente sicuro per i partecipanti e completamente indipendente da banche e interferenze di Paesi terzi.

Inoltre, Putin ha anche denunciato che il sistema dei pagamenti internazionali oggi non è conveniente. Ecco perché sarebbe necessario applicare la blockchain. Secondo quanto pubblicato dall’agenzia di stampa Prime, il Presidente Russo avrebbe anche affermato:

Oggi il sistema dei pagamenti internazionali è costoso, con conti di corrispondenza e regolamentazione controllata da un piccolo club di Stati e gruppi finanziari.

