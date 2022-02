Criptovalute: ecco quali sono le più pazze e stravaganti

Nel mercato crypto esistono un’infinità di asset digitali dalle origini e dagli scopi più svariati. Molti sono scomparsi tanto velocemente quanto sono nati, mentre altri mantengono il loro mercato. Oltre a quelli con maggiore capitalizzazione ce ne sono alcuni di più modesti, ma pur sempre efficaci. In questo mondo così variegato esistono anche diverse criptovalute davvero stravaganti. Stiamo parlando di Garlicoin, nato per celebrare il pane all’aglio, Trumpcoin, che non c’entra nulla con l’ex presidente e PotCoin specializzato per acquistare cannabis legale. Scopriamo insieme tutti questi asset digitali davvero pazzi.

Le criptovalute più pazze che esistono

Non ci sono dubbi, un po’ di pazzia non ha mai fatto male. Anzi, è stata sempre capace di rendere ogni cosa ancora più frizzante e accattivante. Possiamo dire lo stesso per le criptovalute. Oltre a esserci quelle che definiamo noi più istituzionali, ce ne sono altre davvero assurde capaci di far sorridere.

Ciò che rende queste criptovalute così strane e particolari sono le origini, ma anche lo scopo per cui sono state realizzate. Scopriamo insieme quelle più pazze che esistono oggi in questo mercato: