Crisi economica e inflazione: come proteggere il tuo denaro

La crisi economica sta provando gli italiani e non solo. In queste fasi così delicate della storia, per la maggior parte della popolazione, la protezione del proprio denaro è una necessità primaria.

I costi che salgono e la relativa inflazione infatti, rendono sempre più poveri i comuni cittadini e, il semplice conservare il denaro in banca non solo non porta più vantaggi, ma vede la costante perdita di valore di ciò che si è accumulato negli anni.

In un contesto del genere, vi sono persone in grado di fare grandi investimenti e di rischiare una gran quantità di denaro e altri che devono comunque tutelare gli introiti. In questo secondo caso, i conti deposito rappresentano un’ottima soluzione.

Essi infatti, pur offrendo in molti casi pochi interessi, offrono comunque un investimento stabile e sicuro. Facendo attenzione ai vincoli temporali dunque, è possibile proteggere dall’inflazione il denaro in possesso, senza preoccupazioni.

Come funzionano i conti deposito e quali possono essere gli interessi

Il conto deposito non è da considerarsi uguale a un comune conto corrente.

Il primo dei due infatti, ha funzioni solo legato al risparmio di denaro e non include servizi come libretti degli assegni, carte o simili. Di fatto, in questo modo è possibile scegliere conti vincolati per un tot di anni (da cui dunque non è possibile attingere per ritirare denaro) al fine di ottenere interessi.

Trattandosi di un prodotto finanziario a basso rischio, non è possibile aspettarsi tassi d’interesse da capogiro, anche se esistono delle piacevoli sorprese in tal senso: per esempio illimity è in grado di offrire il 2,75% di interessi.

Stiamo parlando di una piattaforma digitale, in grado di offrire diversi servizi tra cui proprio questa tipologia di asset finanziario. L’offerta in questione, valida per i conti aperti fino al 29 settembre, coinvolge i conti deposito di durata tra i 24 e i 60 mesi.

L’ iscrizione al servizio, facile e rapida nonché totalmente online, permette a chiunque di avvicinarsi a questi prodotti finanziari, godendo di un tasso d’interesse davvero elevato.

