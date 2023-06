Crittografia end-to-end e 10 GB gratis: prova subito Internxt

Internxt non è solo un servizio di cloud storage con crittografia end-to-end che dà la priorità alla privacy.

È una soluzione rivoluzionaria che garantisce il massimo livello di sicurezza e governance dei tuoi dati.

Se stai cercando un servizio cloud sicuro come un blocco di cemento, allora Internxt è la soluzione che stavi cercando.

La protezione dei tuoi file è garantita da una combinazione di funzionalità come un sistema crittografato lato client, server decentralizzati e un framework open source.

È raro trovare una piattaforma in grado di offrire un livello di sicurezza così elevato. Per dimostrare le sue capacità, Internxt fornisce un piano gratuito fino a 10 GB per consentire agli utenti di testarne le funzionalità e la sicurezza.

Crittografia end-to-end e tutti i vantaggi di Internxt

L’obiettivo primario di Internxt è garantire la massima privacy ai propri utenti. Per raggiungere questo obiettivo, la piattaforma si astiene dall’archiviare informazioni sensibili, comprese le password.

Inoltre, tutti i dati vengono protetti con crittografia end-to-end immediatamente dopo il caricamento. Agli utenti viene concessa l’autorità completa sui propri file, nonché l’accesso a una moltitudine di opzioni di condivisione.

Internxt dà la priorità alla sicurezza incrollabile: i file vengono frammentati e crittografati prima di uscire dal dispositivo.

Inoltre, la crittografia AES-256 a conoscenza zero garantisce che soltanto tu possa accedere al cloud.

La trasparenza di Internxt è una caratteristica straordinaria, poiché il suo codice sorgente è accessibile su GitHub e aperto alla revisione da parte di chiunque in qualsiasi momento.

Inoltre, la piattaforma è conforme alle normative GDPR e garantisce un livello di sicurezza verificato e certificato in modo indipendente da Securitum, una delle principali società europee di penetration testing.

Per finire, i server veloci di Internxt sono distribuiti in tutta l’Unione Europea e offrono prestazioni superiori. Detto questo, clicca qui sotto e abbonati:

Internxt è accessibile su tutti i sistemi operativi, incluso Linux. Puoi sincronizzare i tuoi dati vitali, come file, foto e video, indipendentemente dal fatto che tu sia sul tuo computer, smartphone o tablet.

Con il piano gratuito, disponibile per la registrazione sul suo sito Web, puoi sperimentare l’elevato livello di privacy che offre. Inizialmente riceverai 2 GB di spazio di archiviazione, ma puoi aumentarlo a 10 GB in futuro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.