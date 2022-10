Crittografia, protocolli e tunneling, ecco come lavora questa VPN

Tecnologia ormai molto conosciuta e utilizzata, la VPN (Virtual Private Network) permette di accedere a una LAN ovunque un utente si trova, ma anche di collegare due o più sedi posizionate in luoghi diversi alla stregua di una rete privata unica usando crittografia, protocolli e tunneling.

Tale esigenza si è vista necessaria per abbattere i costi troppo elevati per la realizzazione di infrastrutture di reti proprie che dovevano collegare più sedi.

Una VPN come NordVPN, che è ottimamente strutturata, offre benefici immani, come l’estensione della connettività geografica, il miglioramento della sicurezza laddove non è presente la criptazione delle linee di dati e, soprattutto, la riduzione dei costi.

Insomma, permette la realizzazione di una rete privata tramite cablaggi già esistenti e reti IP che permettono di raggiungere ogni luogo del globo.

Crittografia, protocolli e tunneling di NordVPN

La sicurezza è una caratteristica fondamentale di NordVPN, visto che le reti IP continuano a essere insicure e soggette ad attacchi di ogni tipo.

Implementando una rete dedicata con crittografia, protocolli e tunneling, l’infrastruttura sarà efficiente e al riparo da qualsiasi tentativo di entrare in possesso di dati sensibili.

Per proteggere i dati che vengono scambiati in una rete VPN, NordVPN li instrada all’interno di un percorso virtuale dedicato oppure li incapsula usando il tunneling, il cui scopo è collegare i dati in buste digitalizzate.

Con questo termine si vuole indicare lo spazio protetto che è stato generato nell’ambito della connessione Web.

Ovviamente, sia le aziende che gli utenti necessitano di usare degli specifici software a ogni uscita del tunnel se voglio crittografare e decrittografare i dati che hanno il medesimo formato.

Si rende necessario anche un server VPN che si occupi della gestione delle richieste di connessione da parte di router remoti e utenti.

Tutto ciò si può riassumere in un’unica e semplice frase: NordVPN rende i dati online illeggibili per gli altri. Acquistare questo servizio è facile: basta cliccare qui.

Inoltre, grazie all’attuale Black Friday, il prezzo è scontato del 63%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.