NordPass è un password manager il cui scopo è di tenere al sicuro password, dati delle carte di credito e informazioni personali in un unico luogo. Lo fa grazie alla crittografia XChaCha20.

Questo servizio è utile anche a chi necessita di condividere password di lavoro, dati di pagamento aziendali o credenziali di accesso alle reti Wi-Fi.

Inoltre, acquistando NordPass Business in questa pagina, il prezzo verrà scontato del 43%, ottenendo anche in cambio una prova gratuita di 30 giorni.

Crittografia XChaCha20 di NordPass: cos’è e come funziona

L’algoritmo di crittografia XChaCha20 di NordPass è considerato il futuro dei sistemi crittografati. Viene usato da Google e Cloudflare per garantire agli utenti connessioni sicure e rapide.

Questo algoritmo può supportare due diverse tipologie di lunghezze di chiavi, tra cui la più forte è la crittografia a 256 bit. NordPass lo utilizza per criptare il vault delle password di un utente.

Anche se la maggior parte dei password manager ha optato per la crittografia AES-256 per proteggere dati e chiavi di accesso dei loro utenti, NordPass si è rivolto a questo algoritmo diverso. Perché?

Secondo NordPass, la crittografia AES, nonostante sia sicura e veloce, ha iniziato a mostrare alcune crepe che potrebbero in futuro mettere a rischio i dati sensibili degli utenti.

Se queste crepe dovessero risultare insanabili, la maggior parte dei servizi di password manager dovrà nuovamente optare per i vecchi algoritmi di crittografia.

Per evitare che NordPass sia costretto a fare altrettanto, ha pensato quindi di usare questo algoritmo per i seguenti motivi:

rispetto all’AES-256, l’implementazione è molto più veloce , soprattutto sulle piattaforme che non dispongono di hardware AES;

, soprattutto sulle piattaforme che non dispongono di hardware AES; non necessita di supporto hardware ;

; durante l’implementazione, grazie alla sua semplicità gli errori umani e tecnici vengono facilmente evitati.

Ormai, tutte le piattaforme mobili stanno man mano optando per questo algoritmo. Ciò vuol dire che in un futuro non molto lontano verrà riconosciuto a livello mondiale.

