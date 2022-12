Come vedere Croazia-Belgio in streaming

Croazia-Belgio è un match decisivo per le sorti del girone F nei mondiali di calcio in Qatar. A ospitare il match è l’impianto Ahmed bin Ali Stadium di Al Rayyan, con il fischio d’inizio in programma per le ore 16:00 di giovedì 1 dicembre, in contemporanea alla sfida tra le due altre partecipanti al girone, Canada e Marocco. Puoi vedere la partita, che assegnerà il passaggio agli ottavi di finale, in diretta streaming gratis. Non sono richiesti abbonamenti né sottoscrizioni premium a pagamento.

Croazia-Belgio: guarda la partita in diretta streaming

È trasmessa dalla piattaforma RaiPlay, accessibile liberamente e senza blocchi, così come tutti i 64 incontri della competizione, esclusiva del servizio pubblico. La si può guardare da qualsiasi dispositivo inclusi gli smartphone, i tablet e i computer, senza dimenticare i televisori dotati di una connessione a Internet. Ancora, si ricorda che da casa è possibile sintonizzarsi sui tradizionali canali TV (Rai Sport), a risoluzione 4K se in possesso di un modello compatibile con la tecnologia HbbTV (al numero 101).

In passato, nel corso della loro storia, le due nazionali si sono sfidate un totale pari a otto volte. Il bilancio è in perfetto equilibrio: tre vittorie a testa e due pareggi.

Ecco la classifica del gruppo F, al termine del secondo turno.

Croazia: 4 punti; Marocco: 4 punti; Belgio: 3 punti; Canada: 0 punti.

Chi si trova all’estero può seguire Croazia-Belgio in diretta streaming e con telecronaca in italiano. In che modo? È sufficiente connettersi a RaiPlay attraverso NordVPN (in forte sconto), ottenendo dal servizio un indirizzo IP localizzato nel nostro paese, utile per la visione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.